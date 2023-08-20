影／南投仁愛投85線又大坍方 巨量土石崩落斷交通

南投仁愛鄉遭卡努颱風重創，鄉內道路多已搶通，但投85線7.9K平靜橋路段路基掏空嚴重，搶通後僅開放小型車通行，未料該處上邊坡今又大坍方，目前道路封閉，公所已通報縣府，將設置禁止通行公告，並改由靜翠產業道路替代通行。

仁愛鄉公所指出，投85線是通往當地都達村、德鹿谷村的主要道路，也是載運高山蔬果的農產運輸幹道，但受颱風影響，該路線7.9K平靜橋北側路基嚴重流失，甚至出現長達70米缺口，但經工程人員全力搶通，12日總算能單線通行。

縣府工務處也表示，經檢視投85線7.9K大斷點搶通便道後，基於通行安全，僅開放小型車通行，後續評估其橋梁結構未受損，決定施作混凝保護土橋台邊坡基腳，再以固床保護工及護岸擋土牆，避免邊坡土石持續下刷危及橋梁安全。

未料，投85線7.9K平靜橋路段修繕工程還在進行，疑因近期西南風又帶來強降雨，仁愛山區午後也頻有雷陣雨，擾動本來就不太穩定的道路邊坡，今因此又傳出大坍方，才恢復約1周的交通又暫告中斷。

仁愛鄉公所表示，今天上午11時許，投85線7.9K平靜橋路段上邊坡又發生大坍方，大量土石又阻斷了道路，所幸當時無人車經過，目前道路已封閉，公所也已通報縣府開口契約包商搶修，並要求縣府工務處協助設置禁止通行公告。

仁愛鄉長江子信說，投85線7.9K平靜橋路段上方土石持續滑落，午後又恐降雨，後續確認安全無虞才能搶通，所以何時能搶通仍得再評估，而該路線是當地居民、農民對外重要道路，已請工務處設公告通知禁行，並改由靜翠產業道路替代通行。