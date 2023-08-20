她85歲還關懷獨居老人 台中60人的志工訪查隊成軍

為關懷65歲以上獨居老人，了解其生活需求，台中市政府社會局今組成60名志工的訪查隊，由社會局長廖靜芝授旗後走入社區，要在年底前完成1200人的需求調查。志工裡許多自己也是老人或獨居老人，東海社區祥和志工隊隊長李嵐潔不僅夫妻倆當志工，還帶著自己85歲的媽媽李陳滿加入，一家3志工為訪查獨居老人服務。

李嵐潔說，她的志工隊平日替社區老人服務，她母親7、8年前也成為獨居老人，一個人住大肚，於是把母親也一起找來當志工。媽媽原本就性情開朗，人緣好，當志工替其他老人服務，自己也就不感到寂寞了。

李陳滿說，雖然年紀大，但她平日會走路或騎機車探訪獨居老人，目前服務5、6人，還曾帶他們去拉拉山玩。另名同樣85歲的張賴金錢說，她平常也跟著李嵐潔服務老人，像是煮食、送餐都參與，替「長輩們」服務感覺自己變年輕了，也很快樂。

廖靜芝說，台中市65歲以上老年人口逾43萬人，占總人口數15.39％，因家庭型態多元變遷及個人居住選擇差異，獨居長輩逐年增加，其中列冊的獨居老人有3559人，並有37%是列冊低收入戶、中低收入戶或領有中低收入戶老人津貼的弱勢族群。

她說，為了強化獨居老人關懷支持服務，因此委託社團法人全成社會福利基金會，首度針對戶籍為單獨生活戶，且具有福利身分之長輩，家戶訪查及需求評估，確認長輩實際居住樣態現況及服務需求，以利連結相關社會福利資源及結合民間志工團體提供關懷支持服務，降低孤單感，維護獨居老人在社區生活中享有尊嚴、安全的基本權利。