快訊

不再爭論蘋果該不該削皮吃 營養師曝蘋果連皮吃的5大好處

現金不流行了？ 細看台灣三大貪官案 收賄手法如今更進化

柯文哲力挺高虹安 「一人毀全黨」焦慮在民眾黨內蔓延

她85歲還關懷獨居老人 台中60人的志工訪查隊成軍

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市東海社區祥和志工隊隊長李嵐潔（右二）帶著帶著85歲的母親李陳滿（中）一起關懷獨居老人。記者黃寅／攝影
台中市東海社區祥和志工隊隊長李嵐潔（右二）帶著帶著85歲的母親李陳滿（中）一起關懷獨居老人。記者黃寅／攝影

為關懷65歲以上獨居老人，了解其生活需求，台中市政府社會局今組成60名志工的訪查隊，由社會局長廖靜芝授旗後走入社區，要在年底前完成1200人的需求調查。志工裡許多自己也是老人或獨居老人，東海社區祥和志工隊隊長李嵐潔不僅夫妻倆當志工，還帶著自己85歲的媽媽李陳滿加入，一家3志工為訪查獨居老人服務。

李嵐潔說，她的志工隊平日替社區老人服務，她母親7、8年前也成為獨居老人，一個人住大肚，於是把母親也一起找來當志工。媽媽原本就性情開朗，人緣好，當志工替其他老人服務，自己也就不感到寂寞了。

李陳滿說，雖然年紀大，但她平日會走路或騎機車探訪獨居老人，目前服務5、6人，還曾帶他們去拉拉山玩。另名同樣85歲的張賴金錢說，她平常也跟著李嵐潔服務老人，像是煮食、送餐都參與，替「長輩們」服務感覺自己變年輕了，也很快樂。

廖靜芝說，台中市65歲以上老年人口逾43萬人，占總人口數15.39％，因家庭型態多元變遷及個人居住選擇差異，獨居長輩逐年增加，其中列冊的獨居老人有3559人，並有37%是列冊低收入戶、中低收入戶或領有中低收入戶老人津貼的弱勢族群。

她說，為了強化獨居老人關懷支持服務，因此委託社團法人全成社會福利基金會，首度針對戶籍為單獨生活戶，且具有福利身分之長輩，家戶訪查及需求評估，確認長輩實際居住樣態現況及服務需求，以利連結相關社會福利資源及結合民間志工團體提供關懷支持服務，降低孤單感，維護獨居老人在社區生活中享有尊嚴、安全的基本權利。

全成社會福利基金會董事長聶玉美說，希望藉由訪視，給老人們關懷，讓他們的精神愈來愈好，不是退休了只關在家裡看電視，而是多參與活動，讓生活品質能愈來愈好。這項訪查要在全市29行政區進行，目前尚缺豐原區、后里區、外埔區、霧峰區訪查員，希望具執行老人福利、長照、愛鄰守護隊或相關服務經驗者能加入行列。

台中市政府社會局今組成60名獨居老人志工訪查隊，由社會局長廖靜芝（中）授旗。記者黃寅／攝影
台中市政府社會局今組成60名獨居老人志工訪查隊，由社會局長廖靜芝（中）授旗。記者黃寅／攝影
台中市獨居老人志工訪查隊成軍，李陳滿（左二）和張賴金錢（右三）自己都已85歲。記者黃寅／攝影
台中市獨居老人志工訪查隊成軍，李陳滿（左二）和張賴金錢（右三）自己都已85歲。記者黃寅／攝影

獨居老人 長輩 低收入戶

延伸閱讀

半線盃社區少棒賽歡樂登場 味全龍球星來開球

愛情長跑7年 萬巒赤山社區「老厝54」迎接首對同性新人

保全路邊驚見母鱷生1窩蛋累趴倒地！專家急救曝尊貴國寶身份：是五爪金龍

台中獨居緊急救援系統3成未納入？ 社會局說話了

相關新聞

向大甲媽許願點閱破百萬成真！英國大叔藍白拖走42K 起水泡靠這招還願

人氣網紅「英國叔叔」艾倫為讓在南非的兒子了解台灣生活，拍攝約400部在台灣生活影片，並因向「大甲媽」許願月點閱率破百萬達...

山友注意！ 能高越嶺道西段肝腸寸斷 短期內難搶通

南投縣仁愛鄉能高越嶺道西段是熱門登山路線，但受颱風影響，屯原登山口至雲海保線所有10多處坍方、3處路基流失，2座橋梁傾斜...

她85歲還關懷獨居老人 台中60人的志工訪查隊成軍

為關懷65歲以上獨居老人，了解其生活需求，台中市政府社會局今組成60名志工的訪查隊，由社會局長廖靜芝授旗後走入社區，要在...

30多年表演經驗看人生戲 金鐘演員樊光耀9月台中開講

台中大墩文化中心邀請資深演員樊光耀，於9月16日下午2時到「大墩大師講堂」開講，以「看戲的與演戲的」為題，分享從另類的戲...

2處通學步道樹倒家長驚 台中市府：影響公安4年移270棵

暑假以來，台中有2處學校旁的通學步道旁樹木倒塌，市議員江肇國說，倘若上下學大批學童恰好經過，後果不堪設想，建議市府開學前...

開學前的福音 彰化縣內火車站明起可以買定期票

彰化縣政府推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，雖然今年7月1日上線，卻因台鐵局設備系統開發不及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦