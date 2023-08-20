30多年表演經驗看人生戲 金鐘演員樊光耀9月台中開講
台中大墩文化中心邀請資深演員樊光耀，於9月16日下午2時到「大墩大師講堂」開講，以「看戲的與演戲的」為題，分享從另類的戲劇創作與表演觀念，重新咀嚼生活，28日上午9時起網路開放預約，免費入場、額滿為止。
「生活中的百態與表演相近，所見所聞都是最好的教科書，表演就是從生活提煉。」樊光耀說，從事演藝工作以來，體認最深刻的事就是時間使人成長，使人們對生命有不同的感受，演員們將自我洗去，為人們演出不同的人生經歷，以引發觀眾的共鳴。
樊光耀分享，台上一分鐘，台下十年功，表演藝術看似簡單，其實相當複雜；表演工作者需仔細觀察生活周遭，透過大量練習，將最好的精華呈現給大眾。
同樣的，大眾若遇需展現自我的機會時，也需要事前不斷練習表達力，呈現最好的樣子給對方看，拉近與對方的距離。
文化局長陳佳君表示，此次邀出道30多年的金鐘獎得主樊光耀開講，他自幼受戲劇導演父親的影響，在排練場長大，15歲投入表演藝術工作，1999年拜入相聲大師吳兆南門下，從事編劇、幕前演出、幕後配音等各種表演藝術工作，並不斷思索演藝與人生課題。
大墩文化中心說明，「大墩大師講堂」自2019年開辦至今，邀集各領域大師講者，邀請各領域涵蓋文化、藝術、文學、財經、健康等大師級演講者與民眾互動分享，此次邀請樊光耀開講，歡迎民眾來聆聽他對表演工作的熱愛。8月28日上午9時起在大墩文化中心官網(https://reurl.cc/Ye5WVx)開放預約，額滿為止。
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