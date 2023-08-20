緊急救護奧斯卡 彰化縣囊括團體獎及3個人獎

有緊急救護「奧斯卡」之稱的消防署年度「消防績優救護人員」甄選，彰化縣消防局除獲「特殊績優-團隊獎外，還包辦3個個人獎：溪湖分隊隊員楊志源「特殊績優─個人獎」、和美分隊隊員黃景嵐「救護之王」獎項、員林西區分隊隊員林信淵「救護精靈」獎。

消防局表示， 其中「特殊績優獎」必須執行緊急救護有具體事蹟、功績卓著者，包含個人獎與團隊獎，為到院前緊急救護品質的重要指標，今年共有17位菁英及12個優秀團隊角逐，競爭最為激烈，僅3個縣市同時榮獲個人與團隊獎項，而彰化縣是六都以外唯一囊括雙獎項的縣市。

彰化縣消防局今年以「攜手搶救生命（CPR+AED）認證訓練」為主題榮獲「特殊績優-團隊獎」，消防局為了緊密串起生命之鏈，提升急救成功率，與急救責任醫院及防災協會等單位合作，並善用社會資源解決教具問題，以「定時定點」的辦理方式提供民眾學習可近性，成功吸引民眾熱烈參與，報名場場秒殺，具有「最充足的訓練模型」、「最專業的訓練師資」以及「最方便的訓練地點」等三大特色，實踐「全民急救者」的理念獲獎。

獲「特殊績優-個人獎」的溪湖分隊隊員楊志源，今年也獲選十大傑出救護技術員及彰化縣模範公務人員等獎項，在執行急產接生、嚴重創傷等各種危急救護救人無數，更曾經在短短半個月內搶救了3例急性心肌梗塞病患，等於搶救了3個家庭，因此也獲得「地表最強救護員」的稱號。

他歸功於消防局在救護車添購相關醫療急救裝備，還有醫療指導醫師的指導與協助，讓他在執行緊急救護領域有更多的發揮，提升到院前緊急救護品質，未來也會持續自我鞭策、精進技能，為守護彰化縣大家健康與平安繼續努力。

和美分隊隊員黃景嵐因出勤次數最多獲「救護之王」獎項，已連續兩年得獎，他也剛獲選台灣心肌梗塞學會金心獎最佳救護技術員。同事形容他不是在救護，就是在救護的路上。執行緊急救護在經歷過許許多多的生、老、病、死，他表示，感受到生命既脆弱又堅強，因此每一次的出勤都全心投入搶救生命，希望能反轉結局。