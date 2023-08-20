2處通學步道樹倒家長驚 台中市府：影響公安4年移270棵

暑假以來，台中有2處學校旁的通學步道旁樹木倒塌，市議員江肇國說，倘若上下學大批學童恰好經過，後果不堪設想，建議市府開學前啟動通學步道路樹全面健檢，不要讓保戶學童安全的「通學步道」反而潛藏危機。

台中市府建設局表示，近4年來共健檢3000餘株行道樹，將逐年持續辦理。近年樹木病害如褐根病等，因有傳播性且易倒塌，健診時查出樹木根部褐根病病徵、有倒伏現象及影響公安的樹木一律移除，約270株，未來將透過增加樹木檢查範圍。

江肇國說，7月有大新國小的通學步道路樹倒塌，損及路邊車輛。兩天前，南屯國小的行道樹倒下，波及一名機車騎士。這兩起案件均發生在校園附近的通學步道，威脅到學童的通行安全，他認為台中市府必須高度重視。

江肇國說，最近雨勢大，可能引發土質鬆動，提高許多樹木倒塌的風險。更有一些樹染上褐根病菌，成為馬路上的不定時炸彈。若市府未落實巡檢機制，及早發現問題的樹木，類似的案件只會層出不窮，且可能危及學童。

江肇國呼籲，趁尚未開學，市府的教育局、建設局應通力合作，優先為全市校園、通學步道周圍健檢。

學生家長指出，希望市府快速且大量健檢校園周邊行道樹，尤其極端氣候影響，大風大雨都可能引發樹倒傷害行人。