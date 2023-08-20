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開學前的福音 彰化縣內火車站明起可以買定期票

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
8月21日起彰化縣境內台鐵車站可購買及設定彰化縣都市內公共運輸通勤定期票，並提供搭乘火車服務。記者劉明岩／攝影
8月21日起彰化縣境內台鐵車站可購買及設定彰化縣都市內公共運輸通勤定期票，並提供搭乘火車服務。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，雖然今年7月1日上線，卻因台鐵局設備系統開發不及等因素，無法在縣內台鐵各站販售及使用彰化縣都市內定期票，造成不便，經過克服，從明天起，除永靖及源泉等無人招呼站外，將在各站啟動販售及設定定期票服務，搭乘彰化縣境內火車。

縣府指出，台鐵因系統問題，原預定10月才能提供各車站購買定期票服務，但在縣府及台鐵努力下，趕在開學前，即8月21日提供服務。由於月票票價採「搭到飽」，坐得越多省越多，如果常使用公共交通載道的民眾，每個月可省2、3000元，尤其學生占彰化縣公共運輸達6成，九月開學以後，預期使用量將會大幅增加。

彰化縣政府配合行政院促進公共運輸使用方案，推出彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運（路線起迄點皆在彰化縣境內）及公共自行車前30分鐘免費。

至於，中彰投苗跨城際定期票票價999元，在30日內可無限次使用四縣市市區客運、公路客運以及台鐵（路線起迄點都在四縣市境內）、公共自行車前30分鐘免費及台中捷運，民眾可在彰化縣境內各公車客運場站、台鐵車站（永靖、源泉除外）購買及設定定期票。

8月21日起，彰化縣境內台鐵車站可購買及設定彰化縣都市內公共運輸通勤定期票，並提供搭乘火車服務。本報資料照片
8月21日起，彰化縣境內台鐵車站可購買及設定彰化縣都市內公共運輸通勤定期票，並提供搭乘火車服務。本報資料照片

台鐵 票價

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