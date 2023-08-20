開學前的福音 彰化縣內火車站明起可以買定期票

彰化縣政府推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，雖然今年7月1日上線，卻因台鐵局設備系統開發不及等因素，無法在縣內台鐵各站販售及使用彰化縣都市內定期票，造成不便，經過克服，從明天起，除永靖及源泉等無人招呼站外，將在各站啟動販售及設定定期票服務，搭乘彰化縣境內火車。

縣府指出，台鐵因系統問題，原預定10月才能提供各車站購買定期票服務，但在縣府及台鐵努力下，趕在開學前，即8月21日提供服務。由於月票票價採「搭到飽」，坐得越多省越多，如果常使用公共交通載道的民眾，每個月可省2、3000元，尤其學生占彰化縣公共運輸達6成，九月開學以後，預期使用量將會大幅增加。

彰化縣政府配合行政院促進公共運輸使用方案，推出彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運（路線起迄點皆在彰化縣境內）及公共自行車前30分鐘免費。