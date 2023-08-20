專家：騎樓停車應有退場機制

台中市從2015年開放騎樓停機車後，解決熱區停車問題，但也衍生亂象，有機車任意停放影響出入，也有住戶與騎士爆發口角。專家表示，騎樓開放停機車得審慎評估路段，也要有退場機制。

台中市停車管理處表示，騎樓開放停機車後，解決熱門路段停車問題，市府已逐漸增停車空間，為兼顧行人權益，已針對學校、醫療院所與行人聚集區，推動機車退出騎樓，去年有37處，今年再增加40處，現場有公告，若違規停放將依法開罰。

騎樓停機車衍生不少糾紛，有住宅大樓為避免騎樓被停放，豎立禁止停車的告示牌，若有騎士來停車，會擷取監視器畫面，向警方檢舉騎士在騎樓、人行道騎行；警方收到不少檢舉案，但只要符合規定，報警也「沒法度」。

消基會交通組召集人李克聰說，騎樓開放停機車應先分析停車位供給與停車量需求，若真的空間供給不足，可開放需求路段讓機車臨停，但這只是暫時手段，要規畫退場機制，不宜當成長期政策。

李克聰說，應以階段性、程序性的方式開放，若長期無法增加停車空間，要嚴格執行騎樓停機車標準，建議由開放路段的社區大樓開始，追蹤機車是否依規定停放，若違規可由社區人員提醒，不得已再由警方取締。

彰化縣議員楊子賢說，開放前要與地方溝通，並逐步開放，但要保障行人通行空間，違停要嚴格取締；若機車停車空間足夠時，也要有退場機制。

彰化基督教醫院周邊是停車位難求的熱區之一，當地的彰化市光南里長蔡耀叁說，不反對開放騎樓停機車，但彰基及周邊公部門要增闢停車空間，盡量滿足停車需求，才能解決停車亂象。