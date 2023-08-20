彰化騎樓停機車擬擴大實施 遭反彈

都會鬧區機車停車位不足，台中市2015年開放一定寬度以上的騎樓停機車，彰化縣今年6月中旬跟進，先公告彰化火車站周邊6路段試辦，因成效不錯將擴大實施，彰化市鬧區、火車站周邊主要路段都列入，但引起地方反彈。縣府表示，目前仍在匯集地方意見，還未正式定案。

台中市機車停車位不足，2015年起開放騎樓停放機車，除設有禁止停車標誌或標線者，寬度3公尺以上可停機車，但必須保留行人出入空間，若未依規定停放，警方可開罰。

彰化火車站周邊與鬧區機車停車格難求，縣議員陳銌銌、楊子賢提議，開放騎樓停放機車。陳銌銌說，機車族因無處停車，把機車停在騎樓，常被店家或住家報警檢舉，建議比照台中開放騎樓停機車，騎士有停車空間，商家也可吸引生意上門。

彰化縣交通處6月中旬起，在彰化火車站周邊試辦，發現試辦2個月來違停現象有改善，打算擴大辦理，行文各公所調查適合路段，將公告開放騎樓停機車。以彰化市為例，彰化基督教醫院周邊的旭光路、博愛街、南校街、中興路，火車站附近的長安路、民生路、長壽街，小吃店家林立的成功路、陳稜路，都列入評估路段。

有商家表示，騎樓停機車會影響進出，也會妨礙作生意，甚至影響行人安全，反對設置。地方民眾說，騎樓要先打通整平，目前除彰化火車站周邊，其他路段騎樓障礙多，有高低差或私設路障、占用，縣府應先處理。

彰化市公所指出，將向里長、地方說明再作決定。建設處長劉玉平說，騎樓應開放公眾通行，機車停騎樓屬暫時性便民政策，若有違章建築，可依法規查報清除，若屬於可移動的設施，警方可要求移除。