半線盃社區少棒賽歡樂登場 味全龍球星來開球

台中等5縣市、16隊少棒好手今天參加彰化縣第一屆半線盃社區少年棒球錦標賽，味全龍隊球星楊鈺翔、李展毅到場，和縣長王惠美、頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩等人共同開球；縣政府表示，已建立競技體育選手從國小到大學院校的四級升學管道，無後顧之憂投入競賽。

2023年第一屆半線盃社區少年棒球錦標賽，今、明兩天和26日、27日分別在永靖鄉簡易棒球場與員林壘球場開打，開幕典禮今天下午在永靖鄉簡易棒球場舉行，王惠美以地主縣大家長歡迎台中市、台南市、高雄市和雲林縣的客隊少棒球員，不忘提醒在彰化縣消費登錄發票可參加抽獎。

王惠美說，社區棒球隊可以由不同學校、不同縣市的球員組成，通常只能在周末、晚上或寒暑假訓練，練習時間不多，格外珍惜相聚和一起競賽的機會，通常棒球賽在北彰舉行，南彰少有比賽，這次獲得頂新和德文教基金會贊助50萬元，和味全龍隊球星、啦啦隊「小龍女」為開幕典禮助陣，場外有美食餐車，很有嘉年華氣氛，相信能給少棒隊員留下快樂回憶。

永靖鄉長魏碩衛也說，永靖鄉有簡易棒球場可發展南彰棒球運動，他期待每屆半線盃社區少年棒球錦標賽都來永靖鄉舉辦，提高球場使用率，讓永靖不只是苗木之鄉，也是棒球的重要基地。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩表示，棒球可以是一個競爭激烈的比賽，也可以是一個快樂運動的嘉年華會，希望透過快樂運動的嘉年華會推廣棒球運動，讓所有的孩子放下3C拿起棒球，建立快樂健康人生。