彰化員林推「幼兒三鐵」 明年納幼兒滑步車運動

近年幼童滑步車運動風行，彰化縣員林青商會今天舉辦親子滑步車大賽，220名幼童加家長合計逾千人在彰南國民運動中心共享滑步車競速樂趣；員林市長游振雄說，將興建幼兒滑步車道，明年舉辦包括滑步車競賽的幼兒三鐵比賽提倡幼童運動。

2023員林青商盃親子滑步車大賽分為幼兒、親子和障礙三大組別，幼兒組依年齡區分2至6歲分組比賽。幼童穿戴護具，在起點檢錄後，5至6人一組從起點出發奮力向前滑跑，有的半路滑車摔倒，有的一路領先卻停下來往後看對手落後多遠，急得家長在場邊指導，場面趣味十足。

員林青商會長許原彰說，今年在去年舉辦中區青商滑步車比賽的基礎上，自辦員林青商盃親子滑步車大賽，希望藉由比賽吸引民眾跨鄉鎮來員林，參加比賽之外也遊覽員林，促進員林觀光和商業的發展。

彰化縣二水鄉、田中鎮有交通部觀光局補助興建滑步車道，社頭鄉獲縣政府補助也要興建。員林市長游振雄表示，市公所將自籌經費在市立公園興建滑步車道、滑板車道，明年秋季分別在彰南國民運動中心、圓林園、晴雨球場舉辦舉辦首屆員林市小三鐵，競賽項目包括滑步車，有興趣的小朋友可提早鍛練體能。