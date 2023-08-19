彰化捷運和美線可行性評估案流標 居民：轉運站先來較實在

彰化縣推動軌道建設，今年7月20日首度公告彰化縣大眾捷運系統和美線暨彰化環線可行性研究案招標，8月15日開標，但沒有廠商投標而流標，有廠商考量公部門軌道建設須多方審查，難做又耗時，加上六都、中央的相關招標案經費更充足，對捷運和美線興趣缺缺；縣府交通處說，將檢討招標文件內容，重新辦理公告招標，並積極邀標。

彰北與彰南捷運的「一軸一環雙樞紐」交通軌道建設是彰化縣長王惠美的重要政見，北彰化除積極爭取台中捷運延伸到彰化外，也往和美、鹿港來推進，目前捷運綠線延伸彰化已由台中市政府修正內容今年初再度送中央審議，大竹鹿港線雖完成可行性評估，但議會未通過暫時擱置。

彰化縣府去年舉辦鹿港捷運線的可行性研究說明會，當時鄉親提出的問題也牽涉彰化、和美捷運現況與規劃，有前車之鑑，縣府交通處希望盡早完成和美線的可行性評估，提出更詳盡的內容與說帖與民眾溝通。

縣府在2019年曾提出捷運和美線規劃擬採用輕軌系統，行經彰美路到和美鎮公所一帶，路線也會經鹿和路到頂番婆、鹿港，形成北彰化的交通環線，今年7月更進一步編列總經費2900萬元做可行性評估招標卻無人投標，縣府交通處指出，金額已是依據市場行情訂定，會再了解廠商考量進行邀標。

和美鎮長期以來是「雙鐵孤兒」，只有公車站牌，連實體車站都沒有，到外縣市搭客運返家，常是搭到彰化市再轉車回家，有居民指出，蓋輕軌還不如將和美轉運站做起來，讓客運公車進來更快也更實在。

和美鎮長林庚壬指出，現在彰美路與彰新路是進到和美與鄰近線西、伸港的重要道路，尤其彰美路運輸量大，路幅小，因鎮內中小企業、工廠密集，大車行經也多，規劃輕軌盼藉由大眾交通工具減少車流，降低交通事故。