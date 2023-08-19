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彰化糖鐵國家綠道設公共自行車租借站 一日雙爐輕鬆騎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣糖鐵國家綠道已經完工。圖／縣政府提供
彰化縣糖鐵國家綠道已經完工。圖／縣政府提供

彰化縣溪湖鎮羊肉爐聞名遐邇，彰化人知道溪州羊肉爐別有一番風味，縣政府在彰化段糖鐵國家綠道兩端設置MOOVO公共自行車租借站，號召遊客往來綠道兩端的溪湖和溪州，挑戰一日雙爐」的美食之旅，騎乘時間約70分鐘可消耗熱量。

國家發展委員會「建構國家級綠道網絡綱要計畫」，選定建置具發展潛力、初具共識、觀光條件相對完備的路網提出糖鐵國家綠道，一條在台南段的岸內糖廠、新營糖廠、烏樹林糖廠，另一條就是彰化段的溪湖糖廠到溪州森林公園，縣政府去年11月30日到今年5月12日施工，7月完工，縣長王惠美和縣政府團隊騎完全程約15.5公里。

溪湖糖廠到溪州森林公園沒公車接駁，糖鐵剩下溪湖糖廠不過鐵橋即折返的小火車，其餘不是拆除就是荒廢，縣政府在綠道兩端的溪湖糖廠和溪州森林公園設置MOOVO公共自行車租借站，地形平坦，沿途欣賞綠野平疇、東螺溪等明媚風光，沿途導覽解說牌和可愛鳥類公仔可認識溪州黃鸝、溪湖黑翅鳶等鳥類生態。

縣政府規畫彰化糖鐵國家綠道遊程，先到溪湖糖廠吃冰、乘坐五分仔車、順遊溪湖中央公園，租借公共自行車騎糖鐵國家綠道，享受騎在五分車舊鐵道的樂趣，途經濁水旗站、埤頭鐵道公園到溪州森林公園。

彰化縣政府在溪州森林公園設置MOOVO公共自行車租借站。圖／縣政府提供
彰化縣政府在溪州森林公園設置MOOVO公共自行車租借站。圖／縣政府提供

糖鐵 森林公園

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