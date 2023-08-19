鳥嘴潭人工湖年底啟用 草屯垃圾山打包疊成壯觀白山

鳥嘴潭人工湖將在年底啟用，下游草屯鎮垃圾山亟待清理。南投縣政府已加緊清運，並將大部分垃圾打包堆置，國道六號旁景觀丕變，8萬噸垃圾山轉為整齊排列的白色山嶺，但垃圾清運仍待中央地方協助，才能及時清運完畢。

南投縣垃圾堆積數量多達25萬公噸，最近台東縣政府提案協助南投縣處理3萬噸垃圾，卻遭台東縣議會退回。南投縣長許淑華說，尊重台東縣議會決議，更感謝饒縣長幫助南投的心意，縣府已簽署專案請民間企業去化，並尋找其他縣市協助。

南投縣環保局表示，全縣垃圾堆置約25萬噸，生垃圾13萬噸，打包垃圾已有12萬噸。每日垃圾篩分打包量約150噸，去年7月打包約8萬噸，今年7月已累積至12萬噸。垃圾打包費用，部分由中央補助，其餘由縣政府自籌。

對於垃圾去化管道，縣長許淑華積極請託友好縣市協助，也請環保署協助調度、委託民間合法業者處理，此外，打包物嘗試透過再利用製成固體再生燃料（SRF）充作燃煤鍋爐燃料。但去化量有限，垃圾去化非常困難。

環境部下周掛牌成立，南投縣政府感謝過去環保署支持，並補助垃圾轉運、打包及設施改善經費，也建議環境部成立後，積極協調及調度外縣市焚化爐協助南投垃圾去化。

南投縣政府和新竹市合作垃圾處理，因為新竹市焚化爐整改停爐三個月，部分垃圾希望暫時安置在南投縣中寮鄉，引發中寮鄉民反彈。