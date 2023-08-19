仁愛鄉救災英雄 都達村長勘災骨折仍關心重建進度

南投縣仁愛鄉經歷卡努颱風嚴重災情，期間仁愛鄉16村村長擔起救災急先鋒，將人員損傷降到最低。災情最嚴重之一的都達村，村長阿烏伊帖木16日騎機車勘災，因為路面泥漿打滑右腳骨折送醫治療，仍關切村內救災進度，都是卡努風災的幕後英雄。

仁愛鄉8月3日晚間降下超大豪雨，創下單日748毫米的驚人雨量，在豪雨洪水沖刷下，各村落都爆發嚴重土石流、路基流失，道路、電力中斷、電話訊號不通，全鄉成9座孤島，居民在黑暗中徬徨無助。

還好，各村村長負起各村防災、救災工作，從3日晚間就不敢入睡，密切注意雨量和土石流風險，提前將居民撤離到林食安置所，並張羅泡麵、飲料等食物供災民裹腹。都達村爆發嚴重土石流，大批土石從山坡直衝夏方民宅，村長阿烏伊帖木趕緊撤離村民，並以手機拍下土石流的影片，驚人的破壞力，外界才知道都達村災情的嚴重。

同樣的狀況，也在其他15個村上演，村長們發揮豐富的防救災經驗，配合公所、縣府將人員受傷和財物損失降到最低。

南投縣長許淑華到仁愛鄉，剛下車就看到阿烏伊帖木村長流下男兒淚，讓許淑華相當不捨。許淑華說，風災期間所有村長都承受很大救災壓力。德鹿谷村就有三個部落無法聯繫，緊急關頭都是村長臨場應變，從廣播勸離居民，到回報災情、物資運送、調查統計，有村長不敢睡覺，就怕錯過災害回報。

另外，仁愛鄉農作物是村民重要的經濟來源，聯外道路和農路中斷，蔬果收成容易腐爛，農民捨不得辛苦種植泡湯，也感謝村長們協助統計農作物受損，讓縣府可以迅速提報農損災情，爭取農業部放寬補助標準，讓農民朋友放心。

後續災情，全國各縣市也有許多志工團和善心人士，協助清理災區汙泥，村長也幫忙張羅志工清掃範圍、住宿和三餐，忙著不可開交。16日阿烏伊帖木和紀錄片導演周世倫，騎摩托車到村內勘災，因為路面都是爛泥，機車打滑摔倒，烏伊阿帖木右腳踝關節和小腿骨裂開，周世倫肩胛骨脫臼，送往埔里基督教醫院治療，手術剛結束，烏伊阿帖木就急著關心村內清理進度，也對周世倫受傷趕到抱歉。