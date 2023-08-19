彰化清水岩溫泉遊憩區委外經營 基金連年虧損千萬

彰化縣政府把全國最大童軍露營區改為社頭清水岩溫泉遊憩區，並設立觀光溫泉基金，雖委外營運但連年虧損千萬元，且溫泉水井設備管線故障、瑕疵，迄今湯屋大門深鎖；縣政府今天表示，溫泉井各項設備均已完成檢修並啟動點交程序，近期可望開放使用。

溫泉遊憩區目前泡腳池免費開放，湯屋外懸掛整修中告示，今年7月行政院長陳建仁訪視勵志中學的勵志夢想學院，結束後「路過」清水岩露營區，民眾陳情溫泉區開發多年仍沒溫泉，來溫泉區有受騙的感覺。陳建仁當場未多作表示，此事卻在地方傳開「陳院長去借廁所，被攔路陳情。」引起縣政府重視。

清水岩溫泉遊憩區2020年發包委外營運，2021年10月開幕到現在，縣府原本寄望政府出資、民間經營來降低投資風險，估計債務可完全自償，結果理想和現實有落差，清水岩溫泉遊憩區2020剛發包，處在新冠疫情高峰，縣政府按照疫情紓困退還廠商定額權利金的50%，加上借款利息升息、清洗抽水井等費用，導致去年支出超出預算，

清水岩溫泉遊憩區包括租金在內的業務收入．業務外收入，扣除管理等成本等各項費用，截至去（2022）年底收支虧損1064多萬元，觀光溫泉基金待填補9191多萬元，跟前（2021）年8020多萬元相比，待填補金額增加1000多萬元。

縣政府城市暨觀光發展處今天表示，已花費百萬元洗清溫泉井、檢修抽水馬達和沉澱桶、過濾桶、熱泵、迴水儲水系統等各項設備， 7月會同清水岩溫泉遊憩區營運廠商共同測試，設備運轉都正常，縣政府已啟動點交作業，希望提高廠商營運總收入，加土地租金、定期權利金、營運權利金以改善基金財務狀況。