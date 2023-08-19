中台灣區域治理平台好溫暖 中市搶通南投仁愛鄉6村道路

卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，台中市建設局支援仁愛鄉災後道路搶通任務近2周，累計動員215人次，並出動挖土機、鏟土機等機具共224次，協助搶通南投縣仁愛鄉6處村里道路，昨天完成階段性任務，救災期間屢獲在地村長及居民感謝。

建設局長陳大田表示，此次南投災後支援搶通期間，能在最短時間內完成緊急性搶救任務，是所有救災團隊日以繼夜努力的成果，此期間協助仁愛鄉精英村、南豐村、發祥村、春陽村、都達村、德鹿谷村等6村，搶通村里主要道路及周邊通路，並獲得南投縣政府、仁愛鄉公所及各村村長的肯定，充分展現中台灣區域治理平台互助精神，在第一時間支援急難救助及重建。