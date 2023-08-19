中捷市政府站這些設施 獲無障礙友善環境金點獎
台中捷運打造貼心友善的無障礙環境，確保每位旅客都能得到安全、便利的服務，市政府站以多項優於法規的設施，日前在台中市都發局舉辦的第二屆台中市無障礙友善環境評選活動中，獲得公有建築類金點獎，評審團認為，市政府站各項設備展現無微不至的細節，營造完善友好的公共空間。
中捷公司表示，捷運綠線各車站在出入口、驗票閘門、電梯、自動售票機、自動櫃員機、廁所等設施均有無障礙設計，並提供輪椅借用服務、電動輪椅充電站，讓身障者從進入車站、搭車到離開車站都能無礙通行。
中捷更站在使用者的立場設計貼心措施，像是針對視障者提供專人引導服務，車站月台採用不同的進站音樂，以利視障旅客辨識乘車方向；車站也設置旅客資訊顯示系統，提供聽障旅客及一般旅客了解營運資訊。
另外，中捷還有多項優於法定無障礙設施項目及法定外自行增設的無障礙設施，其中，市政府站在兩個出口均設置無障礙廁所及親子廁所，並增設空間獨立、設備完善的哺集乳室。
中捷市政府站首次參加台中市無障礙友善環境評選活動，即獲得公有建築類金點獎。中捷公司董事長顏邦傑說，感謝評審的肯定，未來將秉持「有愛無礙」的精神，持續優化各項服務，讓行動不便者、高齡者及各族群旅客都能安心搭乘捷運。
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