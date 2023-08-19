影／台中山區暴雨釀災 東勢道路赫見天坑、新社巨石掉落

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聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中山區降下瞬間大雨，今早東勢區東坑路7.5公里一旁的產業道路，出現長3公尺、寬2公尺天坑，所幸該路為產業道路非主要幹道，警方擺放交通錐戒護。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中山區降下瞬間大雨，今早東勢區東坑路7.5公里一旁的產業道路，出現長3公尺、寬2公尺天坑，所幸該路為產業道路非主要幹道，警方擺放交通錐戒護。圖／台中市警察局東勢分局提供

連日受西南氣流影響，台中山區降下瞬間大雨，今天上午6點多，東勢區東坑路7.5公里一旁的產業道路，疑因暴雨沖刷導致道路下方土石掏空，出現長3公尺、寬2公尺天坑，所幸該路為產業道路非主要幹道，警方圍起封鎖線戒護。

在地居民今早6點半發現，東勢區東坑路7.5公里公車站牌旁道路，往下切約200公尺右轉的產業道路上，疑因連續暴雨導致道路邊坡土石鬆落，造成下方路基掏空，出現寬2公尺、長3公尺坑洞，影響行車安全。

中坑派出所員警獲報後，立即趕赴現場擺設交通錐，提醒民眾要注意，並通報東勢區公所派員處理。

另外，昨晚7點多新社區福民農路（中95之1）0.5公里處往白毛台方向，民眾報案稱，「有比人高的巨石落下」，福中派出所員警趕抵現場，擺設交通錐實施交通管制措施，通報新社區公所派員前往處理。

廠商今早7點30分派員及機具到場清除巨石，巨石已於11點15分清除，道路恢復通行。

台中山區降下瞬間大雨，今早東勢區東坑路7.5公里一旁的產業道路，出現長3公尺、寬2公尺天坑，所幸該路為產業道路非主要幹道，警方擺放交通錐戒護。圖／台中市警察局東勢分局提供
台中山區降下瞬間大雨，今早東勢區東坑路7.5公里一旁的產業道路，出現長3公尺、寬2公尺天坑，所幸該路為產業道路非主要幹道，警方擺放交通錐戒護。圖／台中市警察局東勢分局提供
新社居民昨晚報案，福民農路0.5公里處，掉落一顆比人高的巨石，福中派出所員警趕抵現場，擺設交通錐實施交通管制措施。圖／台中市警察局東勢分局提供
新社居民昨晚報案，福民農路0.5公里處，掉落一顆比人高的巨石，福中派出所員警趕抵現場，擺設交通錐實施交通管制措施。圖／台中市警察局東勢分局提供
新社居民昨晚報案，福民農路0.5公里處，掉落一顆比人高的巨石，福中派出所員警趕抵現場，擺設交通錐實施交通管制措施。圖／台中市警察局東勢分局提供
新社居民昨晚報案，福民農路0.5公里處，掉落一顆比人高的巨石，福中派出所員警趕抵現場，擺設交通錐實施交通管制措施。圖／台中市警察局東勢分局提供

暴雨 交通管制 天坑

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