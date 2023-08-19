中市288家宮廟紙錢集中 7年集中量達2.4萬公噸

中元拜好兄弟，台中市環保局推廣「超商以功代金最誠心」及「紙錢集中幫你收」，在各大宮廟的協助下，近7年紙錢集中量共2萬4150.4公噸，累計已減少724.5公噸一氧化碳，以及66.4公噸PM2.5的汙染排放量，連續7年奪得紙錢回收量全國第一的佳績。

環保局表示，「超商以功代金最誠心」透過四大超商電子通路平台事務機，將省下購買紙錢費用捐給社福團體，幫助弱勢，也可實質減少焚燒紙錢，經統計台中市「超商以功代金」捐款金額由104年9萬元增至去年24萬元，環保局將持續推動與宣導。

另外，「紙錢集中幫你收」經市府近年努力推廣，逐漸獲宮廟及民眾接納，目前市府立案宮廟共984家，配合政策已從去年242家，今年7月底增加至288家，其中紙錢回收量前三大為大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、東區樂成宮，南屯區萬和宮也於去年特別捐獻紙錢回收專車，協助市府紙錢集中煉化，讓台中市紙錢回收量連續7年居於全國之冠。