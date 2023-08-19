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彰化撲殺約近42萬隻家禽 舉辦普度消災祈福

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣為畜牧業大縣，從去年到今年撲殺因染禽流感的家禽有41萬多隻，縣府舉行動物消災祈福。圖／彰化縣府提供
彰化縣為畜牧業大縣，從去年到今年撲殺因染禽流感的家禽有41萬多隻，縣府舉行動物消災祈福。圖／彰化縣府提供

彰化縣為畜牧業大縣，從去年到今年撲殺因染禽流感的家禽有41萬多隻，縣府舉行動物消災祈福，法會從上午進行到下午，縣府指出，希望藉由誦經、普渡，讓逝去的動物得到安息，也撫慰相關動物防疫人員及畜禽養殖人員的心靈。

彰化縣中元動物靈普渡法會今年副縣長林田富率領農業處邱奕志處長、動物防疫所董孟治所長及同仁，還有社團法人彰化縣養雞協會施能銘理事長等人為眾生普渡祈福。

縣府農業處指出，彰化縣為畜牧業大縣，養禽場數共2512場，其中有陸禽場1396場及水禽場1116場，縣內從去年8月起至今已撲殺高病原性家禽流行性感冒案例場22場禽場，約41萬9千多隻家禽；也有少數流浪動物因罹病或意外事故而不幸逝世，舉辦普渡法會表達對動物亡靈的追思與哀憫，並祈求飼主家中毛小孩的健康平安。

彰化縣為畜牧業大縣，從去年到今年撲殺因染禽流感的家禽有41萬多隻，縣府舉行動物消災祈福。圖／彰化縣府提供
彰化縣為畜牧業大縣，從去年到今年撲殺因染禽流感的家禽有41萬多隻，縣府舉行動物消災祈福。圖／彰化縣府提供

法會 禽流感

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