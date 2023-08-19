彰化撲殺約近42萬隻家禽 舉辦普度消災祈福

彰化縣為畜牧業大縣，從去年到今年撲殺因染禽流感的家禽有41萬多隻，縣府舉行動物消災祈福，法會從上午進行到下午，縣府指出，希望藉由誦經、普渡，讓逝去的動物得到安息，也撫慰相關動物防疫人員及畜禽養殖人員的心靈。

彰化縣中元動物靈普渡法會今年副縣長林田富率領農業處邱奕志處長、動物防疫所董孟治所長及同仁，還有社團法人彰化縣養雞協會施能銘理事長等人為眾生普渡祈福。