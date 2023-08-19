拒蓋豬糞處理廠 彰化溪湖鎮西勢里民抗議

彰化縣是畜牧大縣，為解決豬糞尿問題，縣府向農業部爭取3.4億元打造畜牧糞尿多元利用處理中心，初步規畫在東螺溪旁的公有地；溪湖鎮西勢里鄉親不滿場址選在里內，昨天里長帶隊到縣府抗議，西勢里人口稠密，要求取消設置。縣府接受陳情，強調尊重地方意見，全案尚未拍板。

溪湖鎮西勢里上百人昨到彰化縣府廣場，拉白布條吶喊「堅決反對豬糞尿多元處理廠」。

西勢里長蔡福助指出，先前參加東螺溪環境改善計畫的說明會，沒聽說要設置豬糞處理中心，縣府沒有告知地方，昨天就要召開會議遴選場址，其中2處位於西勢里內，堅決反對。

蔡福助說，為何縣府要偷偷摸摸開會？屏東、雲林養豬戶比彰化多，也都沒有設置，縣府為何要斥資3億多元蓋處理中心？未來恐怕中部豬糞尿都會到這裡來，對後續管理也沒信心。

彰化縣經綠處長湯國榮出面接受陳情，他說此計畫還沒定案，會將民眾的訴求納入評估。抗議民眾同時高喊「立即中止」、「堅決反對」。

彰化縣農業處表示，處理中心目前進度為場址遴選分析報告審查，溪湖鎮公所前天傍晚舉行說明會，里民已表達反對立場，溪湖鎮長何炳樺參與場址遴選會議，也表達西勢里民立場，縣府尊重地方意見，不排除再找適合的公有地分析評估。

農業處指出，溪湖鎮有23場養豬場，飼養頭數1.9萬多頭，東螺溪沿岸有105場，飼養頭數約28萬頭，處理中心可處理6萬頭豬糞尿，每日約800公噸，沼液、沼渣可媒合農民當肥料。