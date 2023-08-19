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投83線遇雨又塌 估周日搶通

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
南投昨大雨，仁愛鄉投83線3.5公里處再次出現山體滑坡，目前仍在搶通中。圖／仁愛鄉公所提供
南投昨大雨，仁愛鄉投83線3.5公里處再次出現山體滑坡，目前仍在搶通中。圖／仁愛鄉公所提供

南投縣仁愛鄉因風災重創，西南風又帶來強降雨，投83線3.5公里處昨中午出現山體滑坡，道路雙向坍方，縣府預計20日才能搶通；卡努颱風造成廬山塔羅灣溪對面的馬赫坡道路坍方，目前搶修單線通車，平和部落的平和吊橋對岸農路崩塌，目前道路中斷尚未搶通。

仁愛鄉長江子信說，因應災後重建，鄉公所「以工代賑」招募295人，月薪為2.64萬元，時薪176元，中央、地方政府各補助1個月工資，未來視復原情況再延長；南豐村預估招募100人，但目前只有32人，親愛村估計80人，但有92人報名，支援人力昨起已派任。

南投縣國姓、中寮、集集等地昨天降雨超過100毫米，中寮、樟湖測站昨下午3小時下了上百毫米雨量；仁愛鄉投83線昨再傳災情，縣長許淑華趕赴現場勘災，她說原本已搶修完成，隨著大雨道路又崩塌，目前已進駐搶修，但雨勢持續，恐會再崩塌，將持續掌握。

縣府表示，縣府應變中心18日降為三級開設，消防局緊急應變小組持續追蹤災情復原，台14線、投85線、投89線道路均已搶通，但投89線、投85線仍維持夜間管制封閉至隔日7時，一旦有大雨特報，預估仁愛山區累積雨量達30毫米，易造成落石坍方。

南投縣府並指出，目前災區仍有多處橋梁封閉，包括埔里守城橋斷裂無法通行，武界新橋橋面凹陷、平靜橋橋墩受損封橋。

南投 崩塌 雨量 卡努颱風 許淑華

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