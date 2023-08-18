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鍋烤廚藝大比拚！總幹事自爆天天嘗鍋靠吃藥 豐原農會抱回鍋王

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市農業局今舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，23區農漁會家政班結合在地食材，秀出色香味俱全的鍋物、烤料，競爭激烈。記者林佩均／攝影
台中市農業局今舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，23區農漁會家政班結合在地食材，秀出色香味俱全的鍋物、烤料，競爭激烈。記者林佩均／攝影

台中市是鍋烤店聖地，農業局今舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，23區農漁會家政班結合在地食材，秀出色香味俱全的鍋物、烤料，競爭激烈。豐原區農會總幹事蔡森揚致詞時，從口袋拿出藥包自爆，家政班連月研發新鍋物，他也天天吃鍋，吃到胃受不了吃藥，「我嘛甘願！」當最大獎「農讚鍋物獎」公布第一名為豐原區農會，農業局長張敬昌也幽默回應，「你吃藥吃得值得」，台下響起掌聲。

今天中午在陽明大樓一樓舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，分為鍋物組21組、燒烤組7組，張敬昌致詞感謝家政班成員歷經1個多月籌畫，秀出好手藝，每組均運用超過六成在地食材入料，未來各組鍋烤物將製成食譜，讓更多民眾運用台中食材入菜。

蔡森揚上台致詞則幽默爆料，豐原區農會身為主辦單位責任重大，家政班成員幾個月前就開始研發鍋品，他幾乎天天嚐鍋，「吃到我都胃痛看醫生吃藥」，並從口袋中拿出藥包在空中揮，台下一陣掌聲；蔡也笑說，如果豐原農會能獲肯定，「(胃痛吃藥)我嘛甘願！」

鍋物組如豐原區農會利用柑橘做成「黃金元氣好橘鍋」、大甲區農會利用芋頭做成「米水晶香芋農湯什錦鍋」、霧峰及新社區農會利用菇類做成「愛的粕降鍋物」和「百菇爭艷」、東勢及后里區農會利用梨做成「梨饗食雞 仙甘甜」和「紅酒燉雞水梨鍋」等，鍋鍋精彩。

燒烤組有大安區農會利用飛天豬做成「飛天豬極炙燒烤」及新社區農會利用菇類做成「青串稍」等，現場香味四溢。

參賽各組均有獲獎，分別為農讚烤霸獎、視覺饗宴獎、文化風味獎、創新食材獎、最佳專業評審獎及最佳人氣料理獎，而公布鍋類最大獎「農讚鍋物獎」，豐原區農會為第一名，張敬昌幽默向蔡森揚恭喜並說，「你吃藥吃得值得」，現場上百位家政班成員笑聲不斷，熱情掌聲。

台中市農業局今舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，23區農漁會家政班結合在地食材，秀出色香味俱全的鍋物、烤料，獲獎者上台合影。記者林佩均／攝影
台中市農業局今舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，23區農漁會家政班結合在地食材，秀出色香味俱全的鍋物、烤料，獲獎者上台合影。記者林佩均／攝影
台中區農會獲得「農讚烤霸獎」第一名，無倫擺盤、配色與調味都色香味俱全。記者林佩均／攝影
台中區農會獲得「農讚烤霸獎」第一名，無倫擺盤、配色與調味都色香味俱全。記者林佩均／攝影
台中市農業局今舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，23區農漁會家政班結合在地食材，秀出色香味俱全的鍋物、烤料，競爭激烈。記者林佩均／攝影
台中市農業局今舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，23區農漁會家政班結合在地食材，秀出色香味俱全的鍋物、烤料，競爭激烈。記者林佩均／攝影
豐原區農會利用柑橘汁入菜，製成「黃金元氣好橘鍋」，奪下「農讚鍋物獎」第一名。記者林佩均／攝影
豐原區農會利用柑橘汁入菜，製成「黃金元氣好橘鍋」，奪下「農讚鍋物獎」第一名。記者林佩均／攝影
台中市農業局今舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，23區農漁會家政班結合在地食材，秀出色香味俱全的鍋物、烤料，獲獎者上台合影。記者林佩均／攝影
台中市農業局今舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，23區農漁會家政班結合在地食材，秀出色香味俱全的鍋物、烤料，獲獎者上台合影。記者林佩均／攝影
台中市農業局今舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，23區農漁會家政班結合在地食材，秀出色香味俱全的鍋物、烤料，競爭激烈。記者林佩均／攝影
台中市農業局今舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，23區農漁會家政班結合在地食材，秀出色香味俱全的鍋物、烤料，競爭激烈。記者林佩均／攝影

農會 台中市 食譜

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