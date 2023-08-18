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仁愛鄉投83線再現山體滑坡！ 縣府搶通中並啟動以工代賑

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣仁愛鄉投83線 3.5k中午12時30分再出現山體滑坡，正在全力搶通中。圖／仁愛鄉公所提供
南投縣仁愛鄉投83線 3.5k中午12時30分再出現山體滑坡，正在全力搶通中。圖／仁愛鄉公所提供

受低壓帶影響，易有短延時強降雨，南投縣仁愛鄉投83線 3.5k中午12時30分再出現山體滑坡，正在搶通中，道路雙向坍方受阻搶修中，預計8月20日搶通，此外馬赫坡區目前坍方搶修單線通車外，鄉長江子信表示，另都達村民反映平和部落平和吊橋，對岸上方農路崩塌致使連機車無法至今已14天，也使對岸村民有路無法回部落。

江愛鄉長江子信指出，因應各村的災後重建，依據卡努颱風災短期僱工進行人數統計，原定9個村召募425人，「以工代賑」目前僅召募295人，薪水依勞重部基本工資2萬6400元雇用，時薪176元，爭取縣府、中央各給予1個月的雇用期，未來再視復原情況再行延長，各村中原以南豐村預估召募100人最多，結果只有32人，但親愛村原估80人，但有98人報名，今天起開始前往各村支援人力。

南投縣長許淑華上午一聽說投83線又有災情，第一時間趕到現場勘災，表示那這裡本來最新搶修完，但隨著雨勢又已經崩塌了，連台電的電纜線也往下掉，目前已經要求廠商趕快搶通，能夠快速再開出一條便道，以便通行，但現在雨勢一直在下，邊坡如果含水量太高，還是容易崩塌的狀況，縣府及鄉公所的廠商都已經進駐搶修，縣府隨時隨地都會進到仁愛鄉來掌握最佳狀況。

南投縣政府表示，縣府應變中心18日雖降為三級開設，仍由消防局緊急應變小組持續追蹤各單位辦理災情復原狀況，目前回報台14線、投85線、投89線道路均已搶通，但投89線、投85線都是進行夜間管制封閉至隔日7時，但強調中央氣象局今天下午13時55分再發布大雨特報，仁愛鄉預估局部山區有30公釐雨量，呼籲戶外工作注意瞬間大雨、雷擊，易造成落石坍方。

南投縣府並指出，目前災區仍有多處橋樑封閉，包括埔里守城橋斷裂無法通行，武界新橋橋面凹陷、平靜橋橋墩受損封橋，請用路人小心通行。

南投縣仁愛鄉投83線 3.5k中午12時30分再出現山體滑坡，縣長許淑華第一時間前往勘災。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投83線 3.5k中午12時30分再出現山體滑坡，縣長許淑華第一時間前往勘災。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投83線 3.5k中午12時30分再出現山體滑坡，正在全力搶通中。圖／仁愛鄉公所提供
南投縣仁愛鄉投83線 3.5k中午12時30分再出現山體滑坡，正在全力搶通中。圖／仁愛鄉公所提供

崩塌 鄉長

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