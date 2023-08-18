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七夕線上登記抽這顆鑽戒 葫蘆墩公園辦浪漫婚禮

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
112年台中市民暨公教人員聯合婚禮12月2日將在豐原葫蘆墩公園第一區盛大舉行，並於七夕情人節8月22日上午9點採線上報名，限額88對新人(資料照)。圖／台中市政府民政局提供
112年台中市民暨公教人員聯合婚禮12月2日將在豐原葫蘆墩公園第一區盛大舉行，並於七夕情人節8月22日上午9點採線上報名，限額88對新人(資料照)。圖／台中市政府民政局提供

體驗最夢幻浪漫的戶外婚禮派對，112年台中市民暨公教人員聯合婚禮12月2日將在豐原葫蘆墩公園第一區盛大舉行，並於七夕情人節8月22日上午9點採線上報名，限額88對新人；新人有機會抽中幸福鑽戒、金項鍊，帶回成家好禮小家電、喜餅禮盒及助孕小金鏟等好禮。

民政局長吳世瑋表示，今年活動特別邀請歌手鼓鼓呂思緯擔任婚禮幸福大使，活動當天將獻唱婚禮主題曲「當我變成我們」，獻給新人最深的祝福。線上報名於七夕情人節8月22日上午9時正式開跑，歡迎新人把握機會踴躍報名，留下專屬的幸福回憶。

葫蘆墩公園是豐原占地最大的河濱公園，面積約16公頃，軟埤仔溪流貫其中，藉由自然地貌的設計手法塑造出水岸生態景觀，此次聯合婚禮選在豐原葫蘆墩公園第一區舉辦，結合軟埤仔溪水岸、花卉及特色景點，打造專屬戶外婚禮派對，滿足新人在戶外舉辦婚禮的浪漫心願。

民政局說明，台中市112年聯合婚禮8月22日上午9時開放線上報名，限額88對，新人年滿18歲，其中一方在台中市設籍、就業，或台中市議會及台中市政府所屬公教人員符合報名資格者均可報名參加。

活動當日還有機會抽中幸福鑽戒、承億文旅五館雙人聯合住宿券及金項鍊，報名詳情請至活動專屬網站查詢，網址：https://taichung-wedding-2023.vercel.app/。

112年台中市民暨公教人員聯合婚禮12月2日將在豐原葫蘆墩公園第一區盛大舉行，並於七夕情人節8月22日上午9點採線上報名，限額88對新人。圖／台中市政府民政局提供
112年台中市民暨公教人員聯合婚禮12月2日將在豐原葫蘆墩公園第一區盛大舉行，並於七夕情人節8月22日上午9點採線上報名，限額88對新人。圖／台中市政府民政局提供
112年台中市民暨公教人員聯合婚禮12月2日將在豐原葫蘆墩公園第一區盛大舉行，並於七夕情人節8月22日上午9點採線上報名，限額88對新人。圖／台中市政府民政局提供
112年台中市民暨公教人員聯合婚禮12月2日將在豐原葫蘆墩公園第一區盛大舉行，並於七夕情人節8月22日上午9點採線上報名，限額88對新人。圖／台中市政府民政局提供

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