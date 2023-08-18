台中爭取1.3億元整治軟埤仔溪水環境 力拚明年6月完工

台中市豐原區葫蘆墩公園是親子放電好去處，軟埤仔溪貫穿公園，維持河道環境與水域生態，立委江啟臣去年爭取1.3億元，由水利局施作水環境改善計畫，目前進度微幅超前，預計明年6月完工。

江啟臣表示，軟埤仔溪流經葫蘆墩公園，三豐路豐里橋至五權路軟埤二號橋段，不但河道乾枯無水、河道景觀醜陋，汙水整治也未完全，加上護岸老舊破損，周圍動線不連貫，民眾使用困擾。

江啟臣要求市府水利局擬定「軟埤仔溪水環境改善計畫」，去年10月動工，今天上午江與市議員張瀞分、陳本添與邱愛珊邀集相關單位會勘，確保工程如期進展。

台中市水利局副局長韓乃斌指出，目前工程實際進度38%，比預定進度微幅超前3.5%，預計明年6月份可完工。

西湳里長蔣年峯里長指出，水利局注意水量調解，確保灌溉用水無虞，並將下游污水整治列入計畫內。

水利局表示，針對水量調節問題，去年3月決議以灌溉用水列為優先考量，確保農民權益；汙水問題也列入本次計畫範圍內。

圳寮里長陳坤湖提出，福德宮旁興建景觀橋需求，水利局已移交市府建設局進行規劃。

張瀞分說，此處過去是大排，兼顧排水、防洪、灌溉需求，如今大興土木進行整治，務必確保生態保育；陳本添提醒，施工單位注意工程噪音，確保防護安全性，也應注意旱季登革熱等問題。

水利局指出，盡可能維持水域有水，確保溪底、水安全與透水性取得平衡，相關建議納入施工參考。