謝金燕、玖壹壹來了！彰化建縣300年演場會 歌手陣容近年最豪華

彰化建縣300年慶典活動進入高潮，縣府推出近年以來卡司最強的演唱會組合，包括「超強回憶殺」草蜢、「巨星母子」周湯豪與比莉、「動感天后」謝金燕、宇宙人，九澤CP、魏如萱、宋念宇、玖壹壹、李聖傑、羅時豐、品冠、麋先生 MIXER、源少年等華麗陣容，還有搭配480秒華麗璀璨煙火、300台無人機。

彰化縣府今天舉辦宣傳活動，彰化縣長王惠美說，彰化建縣300年，縣府從9月23日至10月1日在彰化縣立體育館有彰化300博覽會，展出彰化過去、現在以及未來願景的展覽，同時縣立體育場每天有不同的演出節目。

王惠美表示，「上吧(台語/三百) 彰化!!藝起慶生」演唱會，9月23日、24日在彰化縣立體育場登場，匯聚了來自各音樂類型18組最強卡司，民眾不用南北、海外到處跑、也不用守著電腦搶票，都在彰化免費唱給大家聽，還有480秒的精彩煙火加無人機秀。

縣府城觀處指出，9月25日還有民歌演唱、26日有朱宗慶打擊樂團、27日有紙風車劇團、28日有優人神鼓、10月1日有明華園總團孫翠鳳帶來為彰化量身打造的紀念大戲「八堡圳傳奇」，9月29日更在員林市圓林園由「明華園總團」孫翠鳳加碼演出，這是特別商請明華園為彰化建縣300年所演出的歌仔戲，民眾可把握機會。