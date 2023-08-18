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中市聯合婚禮12月2日葫蘆墩公園登場 限88對新人報名

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市民暨公教人員聯合婚禮，今年12月2日將在豐原葫蘆墩公園第一區盛大舉行，開放88對新人參加。圖／台中市政府提供
台中市民暨公教人員聯合婚禮，今年12月2日將在豐原葫蘆墩公園第一區盛大舉行，開放88對新人參加。圖／台中市政府提供

台中市民暨公教人員聯合婚禮，今年12月2日將在豐原葫蘆墩公園第一區盛大舉行，開放88對新人參加，由台中市長盧秀燕證婚獻上祝福，並邀請歌手鼓鼓呂思緯擔任婚禮幸福大使，獻唱婚禮主題曲「當我變成我們」；另也贈送新人成家好禮小家電、喜餅禮盒及助孕小金鏟等多項好禮。

民政局長吳世瑋指出，葫蘆墩公園是豐原占地最大的河濱公園，面積約16公頃，軟埤仔溪流貫其中，藉由自然地貌的設計手法，塑造出水岸生態景觀，此次聯合婚禮選在豐原葫蘆墩公園第一區舉辦，結合軟埤仔溪水岸、花卉及特色景點，打造專屬戶外婚禮派對，滿足新人在戶外舉辦婚禮的浪漫心願。

市府推廣「樂婚、願生、能養」政策，同時推廣在地文化觀光，近年陸續在各地著名景點舉行聯合婚禮，像是110年在熱門婚攝景點「大肚磺溪書院」舉行，結合當地地名「大肚」的台語諧音，獻上早生貴子的滿滿祝福；去年則在后里馬場花舞館舉行，結合后里駿馬、花卉、薩克斯風等在地元素，讓新人「攜手同心、馬上幸福」。

吳世瑋說，今年選定葫蘆墩公園舉辦，結合水岸的浪漫氛圍，祝福新人幸福相伴，牽手到永遠。

民政局表示，台中市112年聯合婚禮8月22日上午9時開放線上報名，限額88對，新人年滿18歲，其中一方在台中市設籍、就業，或台中市議會及台中市政府所屬公教人員，符合報名資格者均可報名參加，活動當日還有機會抽中幸福鑽戒、承億文旅五館雙人聯合住宿券及金項鍊，報名詳情請至https://taichung-wedding-2023.vercel.app/ 查詢。

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