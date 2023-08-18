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埔里清潔隊堆出8千噸垃圾山 盼兩招有效「移山」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
埔里鎮清潔隊垃圾一度堆積超過8千公噸，垃圾滿到不能再滿。圖／埔里鎮公所提供
埔里鎮清潔隊垃圾一度堆積超過8千公噸，垃圾滿到不能再滿。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里鎮清潔隊從2月春節過後，堆積8千公噸垃圾山，臭味讓清潔隊員受不了，南投縣環保局表示，已經加緊協助清運2500噸垃圾，鎮公所也表示，正在尋找合適的垃圾暫置場，讓清潔隊員不用忍受惡臭和蟲蠅孳生的髒亂環境。

南投全縣垃圾累積超過22萬公噸，縣府委託其他縣市焚化爐協助去化，將處理量提升到一年8萬公噸，各鄉鎮仍面臨垃圾堆積問題。

埔里鎮人口多、觀光客人數也多，每天垃圾量相當大。然而，埔里鎮是全縣唯一沒有垃圾暫置場的鄉鎮，收運的垃圾只能暫置清潔隊旁空地，再運送到外縣市處理。

但2月春節後，垃圾外運量減少，清潔隊暫置的垃圾量快速增加，最多堆積到8千公噸，讓清潔隊旁出現垃圾山，比一旁的3樓辦攻勢還高，清潔隊員得忍受與垃圾為伍，還有蟲蠅孳生，環境相當惡劣，清潔隊被迫考慮找臨時辦公室。

埔里鎮長廖志城說，清潔隊腹地狹小，包含辦公室、垃圾轉運站、垃圾暫置區、廚餘廠、巨大廠、車輛檢修廠等，面積只有1萬5千多平方公尺，空地幾乎都用來堆置垃圾，已經滿到不能再滿，實在相當無奈。

南投縣環保局表示，埔里清潔隊經專案協助，已移3千公噸垃圾。但是，最近仁愛鄉因卡努風災重創，災後大量垃圾需要先清除，以便災民重建家園，埔里鎮垃圾山清除也會受到影響，除請鎮公所加強垃圾減量宣導，也需尋找臨時垃圾堆置場，避免清潔隊垃圾山又「長高」。

鎮公所表示，感謝縣府和中央協助埔里鎮垃圾去化，為了維持清潔隊功能，鎮公所正積極尋找合適的垃圾暫置場，增加垃圾處理量能，讓清潔隊辦公環境可以改善。

埔里鎮清潔隊垃圾一度堆積超過8千公噸，垃圾滿到不能再滿。圖／埔里鎮公所提供
埔里鎮清潔隊垃圾一度堆積超過8千公噸，垃圾滿到不能再滿。圖／埔里鎮公所提供

埔里 南投

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