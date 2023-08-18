上百居民抗議豬糞尿處理中心 彰縣府：不排除再找其他用地

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聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府規劃打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，初步規劃在東螺溪旁的公有地，里民今天到縣府廣場抗議。記者林敬家／攝影
彰化縣府規劃打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，初步規劃在東螺溪旁的公有地，里民今天到縣府廣場抗議。記者林敬家／攝影

彰化縣為解決豬糞尿問題，縣府向農業部爭取3.4億元打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，目前已進入場址遴選的階段，初步規劃在東螺溪旁的公有地，但溪湖鎮西勢里鄉親不滿場址選在自己里內，今天由里長帶隊到彰化縣府抗議廣場，要求取消在西勢里設置處理中心。

溪湖西勢里民100多人到彰化縣府廣場，拉白布條「堅決反對在西勢里豬糞尿多元處理廠」，高喊抗議，西勢里長蔡福助指出，先前參加東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫的說明會都沒有聽說要設置豬糞處理中心，縣府在沒有告知地方下今天就要召開會議遴選，其中2處場址還是位處西勢里內，西勢里人口稠密，反對設置豬糞處理中心。

蔡福助也說，若真的那麼好為何今天要偷偷摸摸開會，屏東、雲林養豬戶比彰化多為何都沒有設置；投入3億多做豬糞尿處理中心，這麼大的工程，不相信只處理方圓3公里的豬糞，未來恐怕中部豬糞尿都會到這裡來，也對管理沒信心。

縣府值星指揮官經綠處長湯國榮出面接受里民陳情書，他說，此計畫目前還沒定案，會將民眾的訴求都會納入評估；一旁群眾高喊「立即中止」、「堅決反對」。

對此農業處說，目前進度為場址遴選分析報告審查，溪湖鎮公所昨天傍晚辦理西勢里民豬糞尿多元利用共同處理中心說明會，里民已表達反對立場，今天溪湖鎮長何炳樺代表地方參與場址遴選的會議，會中也表達西勢里民立場，縣府會尊重地方意見，不排除再行尋找其他適合公有地進行分析評估。

農業處指出，彰化縣溪湖鎮養豬場有23場，飼養頭數1萬9153頭，彰化縣東螺溪沿岸養豬場105場，飼養頭數約28萬頭，縣府規劃設立豬糞尿多元利用共同處理中心，預計可處理約6萬頭豬，約每日800公噸，後續沼液沼渣也將媒合鄰近農民作為氮肥供應來源。

彰化縣府向農業部爭取3.4億元打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，初步規劃在東螺溪旁的公有地，里民今天到縣府廣場抗議。記者林敬家／攝影
彰化縣府向農業部爭取3.4億元打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，初步規劃在東螺溪旁的公有地，里民今天到縣府廣場抗議。記者林敬家／攝影
彰化縣府規劃打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，初步規劃在東螺溪旁的公有地，里民今天到縣府廣場抗議。記者林敬家／攝影
彰化縣府規劃打造畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，初步規劃在東螺溪旁的公有地，里民今天到縣府廣場抗議。記者林敬家／攝影

養豬場 農業部

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