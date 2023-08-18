南投垃圾 台東拒代燒

南投縣沒有焚化爐，垃圾堆積嚴重，環保署函轉台東縣協助處理，台東縣府提案送議會審議，遭議會臨時會程序委員會退回，未排入議程，等於拒絕代燒。南投環保局表示，原本請台東縣1年代燒3萬噸堆積垃圾，尊重台東縣議會決議，將再找其他縣市協助處理。

南投為處理堆積垃圾，私下找外縣市焚化爐代燒，向來是「不能說的秘密」，一旦曝光容易「見光死」。南投拜託台東代燒垃圾，台東縣議會昨召開臨時會程序委員會，議員認為台東焚化爐剛啟用，各鄉鎮垃圾尚未消化完畢，應以在地垃圾優先；縣府曾承諾不燒外縣市垃圾，應遵守承諾捍衛台東環境，該案最後遭退回。

台東縣長饒慶鈴說，尊重議會決議，但也遺憾，台東有能力卻未伸出援手；台灣同島一命、垃圾不分藍綠，台灣「食人一口、還人一斗」的厚道精神不復存在，令人擔憂。

環保局長李易書表示，南投堆置垃圾最多達24萬噸，找外縣市支援，台東縣焚化爐每天可燒300噸垃圾，全年約處理3萬噸家戶垃圾，才請求台東協助代燒；台東縣議會反對南投的提案，只能表示尊重，感謝台東縣府幫忙，會再找其他縣市協助。