聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投垃圾 台東拒代燒

聯合報／ 記者徐白櫻黑中亮／連線報導
南投縣目前堆置垃圾將近24萬噸，縣議員呼籲垃圾處理問題刻不容緩。本報系資料照片
南投縣目前堆置垃圾將近24萬噸，縣議員呼籲垃圾處理問題刻不容緩。本報系資料照片

南投縣沒有焚化爐，垃圾堆積嚴重，環保署函轉台東縣協助處理，台東縣府提案送議會審議，遭議會臨時會程序委員會退回，未排入議程，等於拒絕代燒。南投環保局表示，原本請台東縣1年代燒3萬噸堆積垃圾，尊重台東縣議會決議，將再找其他縣市協助處理。

南投為處理堆積垃圾，私下找外縣市焚化爐代燒，向來是「不能說的秘密」，一旦曝光容易「見光死」。南投拜託台東代燒垃圾，台東縣議會昨召開臨時會程序委員會，議員認為台東焚化爐剛啟用，各鄉鎮垃圾尚未消化完畢，應以在地垃圾優先；縣府曾承諾不燒外縣市垃圾，應遵守承諾捍衛台東環境，該案最後遭退回。

台東縣長饒慶鈴說，尊重議會決議，但也遺憾，台東有能力卻未伸出援手；台灣同島一命、垃圾不分藍綠，台灣「食人一口、還人一斗」的厚道精神不復存在，令人擔憂。

環保局長李易書表示，南投堆置垃圾最多達24萬噸，找外縣市支援，台東縣焚化爐每天可燒300噸垃圾，全年約處理3萬噸家戶垃圾，才請求台東協助代燒；台東縣議會反對南投的提案，只能表示尊重，感謝台東縣府幫忙，會再找其他縣市協助。

南投 焚化爐

延伸閱讀

台東議會不同意代燒垃圾 南投環保局：再拜託其他縣市幫忙

代燒南投垃圾提案被退 饒慶鈴：尊重決議但憂厚道精神不再

許淑華要失望了 台東縣議會退回焚化爐垃圾處理提案

台11線小馬段區間測速將上路 饒慶鈴臉書被嗆「擾民」

相關新聞

容移代金只能買地 盧秀燕籲放寬

台中市都發局2020年11月起推動容積移轉採捐地或代金雙軌制，開發商可繳交代金取得所需的移轉容積，但限制市府這筆代金只能...

台中失智據點 議員批不足又不均

台中市65歲以上高齡人口超過43萬人，占總人口數15%，確診失智症的人數為2.1萬多人，但去年失智照護服務人數僅9千多人...

彰化長者增 樂齡閱讀場次不增反減

彰化縣文化局推廣閱讀，不過連3年樂齡閱讀活動數未達15%，挨批推廣不力。偏鄉公所表示已努力推廣，但阿公阿嬤對閱讀活動較不...

台中綠空廊道銜接跨橋 延到11月動工

台中市綠空廊道在潭子、豐原形成斷點，市府規畫興建跨環中東路的自行車跨越天橋，不過議員批評，原訂7月工程開工，卻因為設計問...

南投垃圾 台東拒代燒

南投縣沒有焚化爐，垃圾堆積嚴重，環保署函轉台東縣協助處理，台東縣府提案送議會審議，遭議會臨時會程序委員會退回，未排入議程...

畫紅線繞過「這輛車」…民眾質疑車主後台硬 員林公所回應了

彰化縣員林市新生路與擺塘巷口因違停情況嚴重，公所會勘後日前畫設紅線，但民眾發現，紅線竟繞過一輛小貨車未畫，前後還擺著三角...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦