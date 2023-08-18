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彰化長者增 樂齡閱讀場次不增反減
彰化縣文化局推廣閱讀，不過連3年樂齡閱讀活動數未達15%，挨批推廣不力。偏鄉公所表示已努力推廣，但阿公阿嬤對閱讀活動較不感興趣。學者表示，長者要因材施教，一味推廣會讓長者有壓力，反而效果不好。
文化局統計，2020年推廣閱讀活動共3602場次，分為親子、兒少、青少、一般民眾與樂齡閱讀，針對長者的樂齡閱讀504場，占比13.99%；2021年各類閱讀活動共3358場，樂齡閱讀412場，2022年各閱讀活動增加到4321場，樂齡閱讀減為315場，占比滑落到7.29%。
縣府統計，2020年至2022年高齡人口占比，從16.65%提升到17.97%，今年更突破18%，但樂齡閱讀推廣場次不增反減，人口老化比率較高的鄉鎮場次相對偏低，工作人員甚至比長者多好幾倍。
二林鎮立圖書館表示，偏鄉的圖書館不是不努力，而是阿伯、阿嬸不愛聽演講、閱讀，喜歡去關懷據點用餐和上課，每次都要發動里鄰長載人捧場，或贈送伴手禮當誘因，才有長者參加。
「讀冊讀冊，越讀越『冊』（閩南話「氣」諧音）。」溪州鄉長江淑芬表示，過去她請婦女團體舉辦樂齡閱讀，讀不到幾頁長輩就睡著了；偏鄉交通不便，阿伯阿嬸務農辛苦，農閒要到圖書館聽演講、讀書不太可行。
育達科大健康照顧社會工作系副教授陳燕禎說，長者樂齡學習要因地制宜，如果讓長者感覺有壓力，不能自由自在，就不喜歡去。
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