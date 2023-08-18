台中失智據點 議員批不足又不均

台中市65歲以上高齡人口超過43萬人，占總人口數15%，確診失智症的人數為2.1萬多人，但去年失智照護服務人數僅9千多人，連一半都不足，社區據點也只有40處。議員批評，台中市失智據點不足，布建也不均衡，神岡、烏日直到今年才「破蛋」成立首處據點，應加強布建。台中市衛生局表示，各區都已設置，將持續擴建。

衛福部推估，台中市失智症人口超過3萬人，以目前確診2.1萬人推算，社區據點僅服務9千多人，覆蓋率約4成2；失智共照中心轉介個案到失智據點接受服務，轉介率平均約2成。台中市審計處報告指出，失智推估人數比確診人數多近萬人，轉介率偏低，應加強挖掘有照顧需求個案，充實照護量能。

議員張家銨表示，失智症患者與家屬需要「就近」有服務資源，以目前台中市僅40處社區據點，不少行政區只有1處據點，整體資源不足，像烏日是人口增加區域，卻直到今年才成立，應加速輔導增設據點。

議員周永鴻說，神岡區65歲以上人口破萬人，占全區人口16.5%，高於全市高齡人口比率，但直到今年7月才成立第1處失智據點，速度實在太慢，轉介率也偏低；雖然長照、身障據點也提供失智照護服務，但家有失智症患者需要專業支援，要求增設據點，更要兼顧區域均衡。

台中市衛生局表示，目前台中市失智據點有40處，上月已達成區區都有據點，目前全市失智服務量能為9236人，此為失智共照中心、社區據點、混合型日照及團體家屋的服務人數，再加上長照與身障據點服務人數，照護率可達100%，將再向中央爭取經費，再增設失智社區據點。

市府表示，過去2年疫情嚴重，失智共照中心轉介率較低，衛生局將持續挖掘社區潛在失智個案，協助轉介到共照中心就醫，並接受失智照護服務。