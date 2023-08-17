畫紅線繞過「這輛車」…民眾質疑車主後台硬 員林公所回應了

彰化縣員林市新生路與擺塘巷口因違停情況嚴重，公所會勘後日前畫設紅線，但民眾發現，紅線竟繞過一輛小貨車未畫，前後還擺著三角椎，質疑是車主後台硬，占著停車位違停。不過員林公所表示，大家誤會了，是因廠商畫紅線時找不到車主，才會先畫上紅線，待找到車主後會補畫上去。

「紅線竟繞過這輛車未畫，是把停車位留給它嗎？」當地民眾表示，該輛車已停放很久，由於地方反映新生路與擺塘巷違停嚴重，日前經公所會勘後畫設紅線，禁止停車，以免妨礙交通，但民眾卻發現只有一輛車「很霸王」地停在該路段，紅線也繞過這車，讓大家議論紛紛。

員林市公所接獲反映後表示，公所約一周多前請廠商針對部分轉角瓶頸路段畫設紅線，由於當時無法通知到新生路與擺塘巷口這輛小貨車車主，所以廠商先畫設，將會請警方或當地里長查出車主再通知車主移開補畫。