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綠批綠空廊道環中東路跨橋開工延宕 中市建設局：優化井式基礎工法

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市潭子區環中東路自行車跨橋工程，是綠空廊道自行車道斷點銜接最後一哩路。圖／台中市議員周永鴻提供
台中市潭子區環中東路自行車跨橋工程，是綠空廊道自行車道斷點銜接最後一哩路。圖／台中市議員周永鴻提供

台中市潭子區環中東路自行車跨橋工程，是綠空廊道自行車道斷點銜接最後一哩路，市議員周永鴻指出，工程設計完，從7月開工變成11月開工，「一差就是5個月」。中市建設局長陳大田強調，期程與中央申請一致，均為今年11月底開工，且自行車橋須跨越長90米的環中東路，設計採優化井式基礎工法，更加安全，力拚明年底完工。

台中市議員周永鴻表示，綠空廊道自行車道目前無法直接經過潭子區環中東路，民眾須從復興路或中山路繞行到對向車道。去年底，正式定案設置跨橋，全長375公尺，寬4.5公尺，工程總經費7500萬，其中，交通部公路總局補助2000萬。

周永鴻說，建設局新工處今年1月底表示，工程規劃於今年3月上網招標、5月發包、7至8月間開工，預計工期11個月。

上周二，建設局開會修正細部設計，周指出，工程變成9月初上網招標，11月底開工，比原本開工時間延後至少5個月。

建設局長陳大田表示，發包期程與中央申請期程一致，上月審查委員針對需跨越長達90米的環中東路，希望施工工法更加嚴謹，將橋梁下構調整優化為井式基礎工法，並保護旁邊輸水的重要幹管。

建設局進一步指出，自行車橋須跨越90米寬的環中東路，屬大跨距橋梁，橋墩鄰近自來水管徑2200mm的備援送水管，基於結構安全性考量，設計階段充分與土木、結構、景觀背景專家學者討論，將橋梁下構調整為井式基礎。

本月9日細部設計審查修正後通過，預計今年11月開工，工期320日曆天，預計明年底完工，將可完整串聯綠空廊道自行車道路。

台中市潭子區環中東路自行車跨橋工程，是綠空廊道自行車道斷點銜接最後一哩路。圖／台中市議員周永鴻提供
台中市潭子區環中東路自行車跨橋工程，是綠空廊道自行車道斷點銜接最後一哩路。圖／台中市議員周永鴻提供

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