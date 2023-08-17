1916文創工坊推「以工換技」 7年媒合1000位實習生

文化部文化資產園區1916工坊推動「以工換技」實習計畫迄今7年，已成功媒合超過1000位實習生，成果展今日開幕，展覽命名「藝仟習」，代表「1000位實習生的1000個喜悅」，透過回顧與展出習藝成果，邀請歷年實習生及指導老師回娘家互動交流，共同見證珍貴時刻。

文化部文資局長陳濟民表示，文化資產園區1916工坊是以「文化資產為主體，創意設計為應用」的理念營運，2016年起推動「以工換技」實習計畫，協助文資、文創、設計等科系的實習生參與面試，至今年累積成功媒合人數突破1000位以上。

陳濟民說，文資園區提供「以工換技」的實習機會，對大學生未來人生發展是重要的啟蒙，實習生跟隨1916工坊各項多元技藝的老師們習藝，體會文化資產的內涵與工法，再運用到自己的創作，實習階段更強化大學生未來邁向社會與職場的信心，開拓校園之外的生活視野，是人生難得的經驗。

文資局特別感謝台中科技大學、台中教育大學、雲林科技大學、亞洲大學、中國科技大學、嶺東科技大學、南台科技大學等學校相關系所共同推動實習計畫。

文資局表示，「以工換技」實習計畫分為3階段，「培訓」階段由1916工坊安排多元課程，培育實習生的基礎能力，再進入各單位實習。「實習」階段則跟隨工坊業師習藝，透過師徒制帶領個別實習生，一方面習得未來就業的技術、知識及工作態度，另一方面實習生運用實習時數回饋工坊業師，以工時換取技藝。最後藉由展覽呈現「成果」，展現實習生的創意與活力，並與工坊業師座談交流，延續師徒情感。