彰化樂齡共餐興趣高、樂齡閱讀活動少 偏鄉推動有苦難言

彰化縣65歲以上人口占比18.3%，邁入高齡社會，文化局推廣樂齡閱讀，連3年在各項閱讀活動占比未達15%，偏鄉尤其嚴重。偏鄉公所都表示，很努力辦活動，但阿伯、阿嬸對閱讀不感興趣；老人福利學者認為，老人也要「因材施教」，一視同仁推廣閱讀的效果不好。

文化局統計，2020年推廣親子、兒少、青少、一般民眾、樂齡等各項閱讀活動3602場，樂齡閱讀504場，占比13.99%，2021年各項閱讀活動3358場，樂齡閱讀412場，到了2022年各項閱讀活動增至4321場，樂齡閱讀315場，占比滑落到7.29%。

縣內人口統計資料顯示，2020年至2022年高齡人口占比由16.65%提升到17.97%，今年更突破18%，樂齡閱讀推廣場次占比不僅下滑，數量還減少，且人口老化比率較高的鄉鎮舉辦場次相對偏低，例如二林區四鄉鎮一年維持基本6場次，有些場次參加人數屈指可數，工作人員比長者多了好幾倍。

二林鎮立圖書館表示，文化局把樂齡閱讀列為重點督導項目，每半年一次公立圖書館館長會議都提到並請落後的鄉鎮圖書館加強，偏鄉鄉鎮圖書館不是不努力，而是阿伯、阿嬸喜歡去關懷據點用餐和上課，不愛聽演講、閱讀分享，每次都要發動里鄰長開車載人來捧場，或宣傳贈送伴手禮當誘因，才有一些長者參加。

「讀冊讀冊，越讀越冊（閩南話「氣」諧音）。」溪州鄉長江淑芬也表示，長者對閱讀興趣不大，過去她請婦女團體舉辦樂齡閱讀，被反映讀不到幾頁就睡著了，更別說寫心得、報告心得，後來改為看電影；此外，偏鄉交通不便，阿伯、阿嬸平日務農辛苦，要他們農閒騎車到圖書館聽演講、分享讀書心得的作法不太可行。