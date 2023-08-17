中市新增1例登革熱快篩陽性 匡列1同住家人

台中市大雅區1名40歲女性日前出現頭痛、倦怠、發燒症狀，就醫經NS1快篩呈現陽性；台中市衛生局匡列1名同住家人，身體尚無不適症狀，將評估接觸者採檢。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，接獲醫院通報登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為居住大雅區40多歲女性，目前檢體送中央檢驗中，已通知居住地、工作地及活動地的大雅區、西屯區及北屯區公所開設區級指揮中心防治會議，迅速執行相關場域登革熱防治。

衛生局指出，個案在8月5、6日曾至雲林縣古坑鄉，12日出現全身痠痛、頭痛、無力、疲倦症狀，13、14日期間出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉症狀，就醫告知有雲林古坑鄉旅遊史，經NS1篩檢呈現陽性；匡列1名同住家人，身體尚無不適症狀。

衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署統計資料今年至8月16日，台中市共有19例境外移入及5例本土登革熱確定個案，至今有3例本土登革熱個案監測期滿，第4例（烏日區）、第5例（西屯區）本土個案，將陸續疫情監測至9月3日，境外移入來源皆為東南亞國家。

曾梓展呼籲，如出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，請提高警覺，儘速就醫，並務必主動告知旅遊活動史，以利醫師評估診斷並縮短疾病隱藏期，掌握登革熱防治時效，共同防堵本土登革熱疫情擴大。