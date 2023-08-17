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中苗投攜手推觀光 邀星馬旅行業者深度體驗中台灣

中央社／ 台中17日電

台中市府與苗栗、南投縣府攜手搶攻國際市場，將迎接來自新加坡馬來西亞的旅行業者，精選中台灣鄉村農遊、愜意山景、觀光工廠等深度旅遊景點，帶動中台灣觀光。

根據台中市政府觀旅局今天發布的新聞稿，觀旅局長陳美秀指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前新加坡及馬來西亞來台中的遊客數分別約為14.5萬及13.5萬人次，觀光大數據更顯示，台中市是除北北基桃外，國際旅客首選，蘊藏充足觀光量能。

她說，這次踩線團受到苗栗縣政府邀請，台中市政府接力安排台中國家歌劇院、自行車文化探索館、中社觀光花市、張連昌薩克斯風博物館、后豐鐵馬道騎乘自行車、一中街夜市等行程，鎖定星馬旅客喜愛自然農遊、寓教於樂特性，安排深度旅遊。

陳美秀指出，踩線期間也安排推廣會暨交流晚宴，要把台中最新旅遊資訊推送給星馬旅行業者，從各式價位的合法旅宿、主題樂園、觀光工廠、農村體驗等，到每月各項精彩活動盛事，充分展現台中豐富旅遊資源。

馬來西亞 台中市 新加坡 南投 苗栗縣

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