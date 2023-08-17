南投仁愛雨災蔬果搶收 縣府號召員工團購助農民

南投縣仁愛鄉雨災目前救災及搶修進入尾聲，災民關心農作物災損補助與未受損蔬果採收銷售，南投縣政府號召員工團購災區農產品，首波品項為水蜜桃、菠菜，產地直送幫助農民。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉8月4日暴雨釀災，目前救災搶修進入尾聲，後續復建重點為災民生活與生計，縣府今天表示，除居住問題，災民最關心農作物災損補助與採收販售，縣府主動號召員工發起仁愛鄉災區農產品團購，首波品項為水蜜桃、菠菜。

農產由產地直送，以實際行動直接幫助仁愛鄉災區農民，近期也有社會團體表達認購意願，縣府透過新聞稿表示，縣府進駐仁愛鄉救災指揮官、參議簡青松發起購買仁愛鄉農產品團購活動，主動幫助災區農民銷售未因雨災受損的蔬果，許多縣府人員響應購買。

縣府也表示，應變中心今天維持二級開設進駐相關局處，國軍持續支援589人、57車次在仁愛鄉16個村落清運土石、消毒及復原環境；另外，新竹縣、台中市、雲林縣今天支援挖土機18台、山貓8台、卡車14輛。

縣府表示，環保局持續進行家戶環境清消，今天會同仁愛鄉公所執行南豐村消毒工作，也出動挖土機、抓斗車、洗街車在南豐村清運垃圾，並會同軍方在仁愛鄉大同村、萬豐村執行環境消毒，也前往埔里鎮蜈蚣里清理巷道堆積的剩餘土石。