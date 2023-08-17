假日農夫熱！彰化標售重劃區抵費農地 最便宜不到5萬

彰化縣政府地政處將進行農地重劃區抵費地及零星集中土地標售，共釋出25筆土地，單筆標售底價最便宜不到5萬元，近年小農及假日農夫風氣盛行，預計能吸引民眾投標。

地政處將於今年9月18日上午10時公開標售位全縣10個鄉鎮農地重劃區內的抵費地及剩餘零星土地，標售面積介於5到1308多坪不等。

地政處指出，農地重劃後土地具有臨路、灌排水便利、產權明確等優勢，有利於農耕使用，這次單筆標售底價最便宜不到5萬元，土地坐落於埔鹽鄉新永昌段730地號都市計畫農業區，面積5.3坪，也是本次標售最小面積土地。

標售底價最高的1898萬多元，位在鹿港鎮永安段4047-1地號，為都市計畫住宅區用地，面積51坪；另面積最大的土地坐落於田中鎮新外三段370地號農牧用地，面積1308多坪，標售底價1254萬多元，鄰近彰化高鐵站。

地政處分析，越來越多民眾想在假日或偶爾能前往農地種菜，體驗閒暇耕作樂趣、享受怡然自得的農夫生活者，釋出的土地適合返鄉青農及假日農夫。