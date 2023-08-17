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中市長春公園吸街友聚集 議員要求市府加強管理

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市南區長春公園成為街友最新聚集地，公園四處可見喝完的玻璃酒瓶，沾染穢物的衣服隨地亂丟。圖／鄭功進提供
台中市南區長春公園成為街友最新聚集地，公園四處可見喝完的玻璃酒瓶，沾染穢物的衣服隨地亂丟。圖／鄭功進提供

台中市南區長春公園及長春福德祠常有街友聚集，民進黨市議員鄭功進表示，街友席地而睡，也常見亂丟垃圾與隨地便溺等問題，要求市府加強管理與輔導，並請派出所提高巡邏頻率，保障社區居民安全。台中市社會局表示，社會局外展人員約2天1次經常性勸導關懷，南區區公所邀集相關單位2周1次會勘，維持環境清潔；警察局第三分局也加強巡邏維護秩序。

鄭功進表示，長春國民暨兒童運動中心內有提供免費盥洗空間，讓長春公園成為街友最新聚集地，公園四處可見喝完的玻璃酒瓶，沾染穢物的衣服隨地亂丟，甚至利用公共空間曬晾衣服，長春公園周邊是小朋友通學路線，街友群聚，為社區安全帶來隱憂。

鄭功進說，市府對台中車站周邊街友問題處理消極，以驅趕方式，讓許多街友開始往車站周邊公園、廟宇移動，社會局應該加強街友的就業與生活輔導，並加速推動公辦公營或公辦民營安置中心，健全社會安全網，讓街友可重新回歸社會。

社會局指出，長春公園近期約有4名打零工維生的街友，習慣聚集公園內或土地公廟旁喝酒聊天，社會局除加強外展查訪，勸導街友維護環境清潔、勿躺臥影響他人；也積極鼓勵街友至中繼住宅接受居住安置服務，同時提供就業及連結相關福利資源。

台中市南區長春公園成為街友最新聚集地，公園四處可見喝完的玻璃酒瓶，沾染穢物的衣服隨地亂丟，甚至利用公共空間曬晾衣服。圖／鄭功進提供
台中市南區長春公園成為街友最新聚集地，公園四處可見喝完的玻璃酒瓶，沾染穢物的衣服隨地亂丟，甚至利用公共空間曬晾衣服。圖／鄭功進提供

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