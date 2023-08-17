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校園內逢雨必淹 533萬整建經費改善梧棲永寧國小校園
台中市梧棲區永寧國小校園設備老舊，立法院副院長蔡其昌再爭取533萬元，校園學習步道及植物生態園區整建工程經費補助，今天現場會勘，要解決校園內逢雨必淹狀況，維護校園師生安全。
立法院副院長蔡其昌已爭取中央全額補助永寧國小校園廁所改建675萬，無障礙電梯補助435萬，防水隔熱校舍370萬等經費，今天再度邀集教育部國民及學前教育署組長林祝里、台中市議員楊典忠、市議員王立任辦公室主任徐樺凌、中市政府教育局專委劉姵君、梧棲區永寧里長李皆得等到永寧國小會勘。
蔡其昌表示，他已爭取中央全額補助校園廁所改建675萬，無障礙電梯補助435萬，防水隔熱校舍370萬等經費，但學校仍有許多地方有待改善，今天再度邀集機關會勘，爭取533萬的校園學習步道及植物生態園區整建工程經費補助，希望藉此解決學校逢雨必淹的狀況。
台中市議員楊典忠說，此次會勘感謝副院長蔡其昌爭取中央補助，地方配合款的部分也會全力監督，務必讓工程順利進行，而學校還有包含化糞池改建預計45萬、樓梯牆壁壁癌問題改善預計15萬等小型工程，他會協助向市府爭取，希望盡快能動工改善。
教育部國民及學前教育署組長林祝里表示，國教署先前已全額補助永寧國小至善樓廁所改建252萬、至真樓廁所改建423萬，無障礙電梯補助435萬，防水隔熱校舍370萬等經費。依國教署補助要點原則，基本上以補助各校一年一案為原則，此次永寧國小提報工程費用較高學習步道及植物生態園區整建工程，中央將會依規定補助6成經費。
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