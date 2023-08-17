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容積移轉代金只能買地 盧秀燕：有地無路建議放寬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕建議放寬容積移轉代金規定，除徵收土地符合立法精神，另開放用在公共建設，均衡城鄉建設。圖／新聞局提供
台中市長盧秀燕建議放寬容積移轉代金規定，除徵收土地符合立法精神，另開放用在公共建設，均衡城鄉建設。圖／新聞局提供

台中市政府都市發展局在2020年11月16日起容積移轉採「捐地」、「代金」兩種方式雙軌併行，但中央規定不能把在地建案的代金移轉到其他計畫區，且只能用在土地取得，不能用在公共建設的工程經費。 市長盧秀燕今在行政院會建議，容積代金制度可納入公共設施開闢使用，中央可以訂定徵收土地的比例，其餘讓縣市政府從事公共建設，不違立法精神，也均衡城鄉發展。

容積移轉申請人可以自由調配折繳代金與捐地的比例，截至2022年底，台中市府收到的容積代金方式共49案、預估191億。

不過，中央規定不能把在地建案的代金移轉到其他計畫區，例如台中高鐵特區要開發經費，但無法使用其他都市計畫區的容移代金，主要都市計畫區不能互通有無。另規定，容移代金只能用在計畫區的土地相關經費，不可移作工程款項，例如台中巨蛋、會展中心等大型建設，使用大受限制。

盧秀燕指出，根據都市計畫法、容積移轉辦法，容積代金只能用於土地取得，不能用於其他公共建設工程使用，有代金可徵收土地，若卻無法用在工程經費，有時買了土地沒辦法開路、蓋校舍等，建議有關於容積代金的使用，目前只能用於用地取得，應該放寬，包含公共工程使用。

容積不只來自土地，只限制用在土地取得，違反容積移轉代金的精神；其次容積代金限制在主要計畫區內可使用，非同計畫區不能使用，對城市的發展不公平，台中、台南、高雄都是縣市合併，以台中為例，容積代金主要在原本市區，發展快速，容易有代金累積，買或徵收土地只能買原市區、原縣區無法利用，變成市區土地一直徵收，但原縣區不能使用，「富者越富」對城市發展不公平，希望代金使用不限於同一主要計畫區，放寬以城市為概念，否則對於城鄉發展不公平。

盧秀燕表示，容積代金概念只能用在用地取得，逼迫地方政府徵收未徵收土地，可以設定比例，例如50%以上徵收土地，唯一只能買土地、不能投入公共建設，這太過偏狹，基於地方均衡發展，她建議放寬。

盧秀燕說，容積概念是權利變換，以公共利益為目的，不管工程建設或者用地取得等，都是公共利益，政府當初希望地方去取得未徵收土地，目的是好的我也贊成，但唯一只能用地取得，我認為過於偏狹，權宜之計盡量要求一定比例用於徵收土地，

土地徵收20、30年，路卻開不起來，基於公共利益建議放寬，其次限制在主要都市計畫區，富者越富的地區不斷徵收投入，也沒有基於公共利益，放寬才能拉近城鄉差距。

都市計畫 盧秀燕

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