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西南風豪雨重創仁愛鄉、南投縣災損近千公頃 復建工程需13.6億
卡努颱風過後的西南風挾連日豪雨重創仁愛鄉，南投縣政府宣布第一階段受災村落、家園復原已進入收尾，經統計農作物受災面積達967公頃，預估辦理現金救助金額約1億7000萬元，此外，包括水土保持、公路系統、水利系統、農路等公共工程，南投縣政府將向中央提報復建工程共136件，所需經費13億6023萬元。
許淑華說，截至目前為止，仁愛鄉各受災的村及部落，最重要的聯外交通已全部搶通，就剩下精英村廬山溫泉後山以農園為主的馬赫坡地區，聯外道路還待重機械挺進搶修，經過國軍連日來的努力，9成以上的受災部落清消及社區公共設施受災家園的初步整理，非常不容易。
針對通往廬山溫泉後山馬赫坡地區道路受阻情形、都達村土石清運現況，縣府要求開口契約廠商執行紀律，確實土石清運，避免造成二次災害；南投縣政府應變中心仍維持二級開設，持續掌握即時災情，緊密與國軍保持聯繫，確保鄉親安全。
南投縣政府統計，此次雨災造成農作物受災面積967.14公頃，預估辦理現金救助金額約1億5918萬元；農田流失及淹沒約67.2公頃，預估辦理救助經費約1000萬元，並爭取在台大實驗林土地耕作農民也能比照辦理。
南投縣政府更已開始受理仁愛、信義、埔里農業損失現金救助，以及農作損失、農業設施損害、林業災害、農田流失埋沒、復耕資材、農機具等資金需求低利貸款。此外，包括水土保持、公路系統、水利系統、農路等公共工程，南投縣政府將向中央提報復建工程共136件，所需經費共13億6023萬元。
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