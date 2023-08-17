揮別疫情 吳國毅「理直氣和」書藝展葫蘆墩文化中心呈現

台中市美術家接力展「理直氣和-吳國毅書藝創作展」，即日起至9月17日於葫蘆墩文化中心展出，多樣書體形意表現枯山水意境及日本侘寂的生命美學觀，吳說，疫情時期人們恐懼無助、驚惶不安，卻也藉此改變生活想法與態度，從而體悟活在當下，珍惜每日時光，以篆、隸、簡帛筆意書寫「人若簡單快樂相隨」，改變心境，快樂自然相隨。

葫蘆墩文化中心表示，書法家吳國毅受父親啟發自小練筆，對大筆揮墨的雄強氣勢及運筆專注深受感動，國立藝專西畫組畢業後從事美術教學，不忘對書法的熱愛，常於深夜臨寫碑帖、習書不輟。

吳國毅擅長各種書體，同時涉獵美術、花藝、茶道、陶藝等領域，加上鍾情於宋代美學，作品呈現含蓄蘊藉的平和詩意與審美意趣，除了彰顯樸素簡約的書體結構，細節處體現內斂與飄逸對比，也將隱藏在沉靜、狀態下的生命力藉由書藝闡釋侘寂之美。

吳國毅的詩文題跋，專注表達自我及情感、體悟人生，展現空靈素雅的意境之美。「楊慎臨江仙」流暢行草表現瀟灑自如的悟道心境；「張文惠心情小品」裱褙方式及兩邊書寫的釋文感言流露豐富的新意妙趣。