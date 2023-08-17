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南投救災中央地方頻互槓 王瑞德：治水防災搞混

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

卡努颱風重創南投仁愛鄉，中央與地方頻隔空互槓，農業部長陳吉仲稱在南投投入最多治防災經費，要縣府別昧於事實。副縣長王瑞德昨表示，他是指對中央對地方的「補助」，而非水保署自編預算執行業務；許淑華則說，第一時間搶修救災，各單位難免有情緒，後續會加速幫助災民重建家園，並加強防災溝通及準備。

中央近期屢批縣長許淑華救災不力，副縣長王瑞德反指爭取治山防災常被中央打回票，經費甚少，雙方互槓。農業部水保署前天表示，2016年至今已投入近38億元在南投治山防災，居全台之冠；部長陳吉仲更喊話南投縣府，發言別昧於事實。

對此，副縣長王瑞德說，他並非要批評水保署，而是要中央別把高雄治水跟仁愛山區防災搞混，兩者類型不同；另，他所指的治山防災經費，是指中央對地方的「補助」，而非水保署自己編列預算自行執行業務的經費，這也是兩件事。

而水保局近年內對南投治山防災的補助案僅2019、2020年共7件，分別為信義5件、仁愛和集集各1件，總經費僅2774.1萬元，正因為縣府過去申請的治山防災案件，幾乎全被打回票，他才據實發聲盼中央增加經費補助地方治山防災。

許淑華說，第一階段的搶修工作，從中央到地方都身心疲憊，各單位都有其角色跟責任，講話上難免有些情緒，後續會加強防災溝通及準備，加速幫助災民重建家園，也盼中央在經費上能持續支援地方。

南投 許淑華 農業部

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