號誌斷桿砸騎士 維修商賠慘

陳姓女騎士去年9月在彰化縣員林市中山南路、南昌路口等紅綠燈時，被突然倒下來的紅綠燈號誌砸中，造成脊髓損傷癱瘓。事後調查，號誌廠商未定期巡視維修，號誌底部已鏽蝕才會斷裂砸中人，陳女告廠商傷害，但雙方經調解，女騎士獲保險及廠商賠償約800萬，因此撤告，廠商獲不起訴。

此一事故發生後，引起各界對於號誌安全的重視。經過調查，發現該紅綠燈號誌底座早已因年久失修，底座沈陷柏油地面下，遭積水鏽蝕，底部生鏽脆化，已無法承受重量，才會倒塌砸中人，陳女因此向號誌廠商提告傷害。

彰化地檢署調查，劉姓廠商去年1月即與彰化縣警察局簽立彰化縣交通號誌維護工作開口契約，需負責去年整年度的號誌維護和維修工作，依規定每6個月需維護號誌一次以上，確保彰化境內各交通號誌運作正常及設施安全，但劉姓廠商卻未確實督導員工定期巡視，以致未發現號誌底座已鏽蝕，而造成砸傷人意外，已涉及過失重傷害罪嫌。

事發後，警方發現該路段至少有2座號誌都有鏽蝕狀況，多位縣議員要求縣府及公所針對全縣號誌應做總體檢，訂出管理辦法、訂出號誌使用年限，加強維修，以免再發生倒塌事件，影響民眾安全。

彰化縣警局事發後針對全縣3150處交通號誌大體檢，加強巡檢和維修，以避免再發生意外。