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等叫號50分鐘 東勢郵局挨轟

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
中科口郵局停止營業，業務併入東勢郵局，民眾抱怨洽公時間等候50分鐘，更不便民。圖／讀者提供
中科口郵局停止營業，業務併入東勢郵局，民眾抱怨洽公時間等候50分鐘，更不便民。圖／讀者提供

台中市東勢區中嵙口郵局因不符消防法規，上月停止營運，東勢區只剩中山路東勢郵局獨撐。民眾到東勢郵局洽公，離峰時段卻等候50分鐘，痛批山城郵局數減少，人員卻沒補足，不便民。台中郵局表示，中嵙口3名員工全編入東勢郵局，現共有10人值班，已請東勢郵局因應人潮開設快速窗口，提供服務。

中華郵政公司中嵙口郵局因租約到期，沒有對外逃生出入口，不符合消防法規，員工安全堪慮，加上與東勢郵局相聚900公尺距離過近、業務績效不佳等因素，7月10日結束營業，人員全數調至東勢郵局，引起山城居民反彈。

徐小姐說，7月26日到東勢郵局洽公，中午12點多，首次抽號碼牌需等20多人，她直接放棄；下午1點22分二次抽牌，依舊20多人代辦，估計平均10分鐘才跳2個號碼，卻未見窗口加速處理或多派員開設窗口，輪到她洽公已過50分鐘。

「我等了50分鐘，但業務不到3分鐘就辦好了！」徐小姐說，在東勢郵局洽公10多年，從未等候這麼久，但中嵙口郵局關閉，平時就繁忙的東勢郵局，等候時間過長，十分不便民。

台中市議員吳振嘉表示，東勢區人口數達4.7萬人，多為銀髮族，郵局越在地越便民，中嵙口郵局已是和平區達觀線、大雪山線及鄰近十里民的洽公要點，中嵙口郵局應另覓合適地點繼續開辦服務。

台中郵局強調，中嵙口3名員工編入東勢郵局，加上原東勢郵局員工，共有10人值班，人數未減；而7月3日東勢郵局內部已整修啟用，可用櫃檯11席。會督導東勢郵局，適時開設窗口或快速窗口，紓解人潮，至於中嵙口郵局是否另地開設，將審慎評估並符合法規規範。

郵局 台中市 銀髮族

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