台中易肇事10路口 照明度增2成

為擺脫「行人地獄」標籤，中市建設局針對10大易肇事路口，盤點鄰近照明設備，更換高流明數燈具，平均增亮路口照度2成，未來將視改善成效，逐步推廣至全市人流、車流較大區域。不過，學者、民代認為，非各路口皆「照明不足」，應針對不同肇因，「對症下藥」。建設局長陳大田說，後續會持續盤點各路口所需，加速改善。

建設局此次針對台中10大易肇事路口，盤點鄰近照明設備，耗資133.6萬更換高流明數燈具，共67盞LED路燈、9支四臂燈桿，平均增亮路口照度2成，並更換為中色溫且光通量達25000lm的LED燈具，增加路口明亮度及駕駛視野，提升行人安全。

十處路口包括文心路與河南路、五義街與學士路、台灣大道與東大路、文心路與興安路、文心路與熱河路、逢甲路與福興路、中山路與台灣大道、學府路與雅潭路、崇德路與三民路、興祥街與中山路等。

不過，裝照明燈是否真能改善車禍發生，也引來外界質疑。中市警局統計，10大易肇事路口肇因中，以「未注意車前狀況」最多，接著為「違反特定標誌（線）禁制」、「未依規定讓車」等；今年6月6日晚上，1名女子通過沙鹿區沙田路與四平街新平巷口時，閃過24輛車，被第25輛機車撞傷，該路口變成行人地獄則是因未設交通號誌。

消基會交通委員會召集人李克聰認為，每個路口主要肇事原因不同，並非全是「照明不足」，應針對各原因調整改善，「對症下藥」，才能真正改善路口問題；另針對非號誌化路口，是否加強取締？針對「轉彎減速慢行」的駕駛觀念能如何宣導落實，也是減少行人交通事故的關鍵要點。

中市議會交通地政委員會召集人陳淑華認為，行人安全改善涉及多局處業務，可是市府目前未有統一單位，應整合各局處，拉高層級、成立專案小組，彙整府內橫向溝通，規畫專款預算強力執行，才能對行人安全有實質效益。

建設局長陳大田表示，目前台中路口照明皆符合標準，與交通局、警察局會勘各路口後，針對這有加強照明需求的10大肇事路口，優先增設照明系統，並超前於2個月期限內完成，會持續盤查各路口所需，與中央爭取預算，加速改善。